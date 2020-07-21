Один із найдорожчих покерних турнірів в онлайні – за 5200 доларів – зібрав зіркову компанію гравців. А усі лаври дістались фінському регуляру Самюелю "€urop€an" Вусдену.

Активну боротьбу за солідний куш у півмільйона доларів вели і знамениті покеристи із пост-радянського простору. Білоруси Микита Бодяковський (7 місце – 25 453 долара) та Віктор Маліновський (4 місце – 55 147 доларів) проклали собі шлях навіть до фінального столу. Загалом лише 11 гравцям з-поміж 98 входів пощастило потрапити у гроші.

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Серед обраних – Самюель "€urop€an" Вусден, один із небагатьох, хто уникнув у турнірі ре-ентрі. У підсумку, фінський покерист у 23 рази збільшив свої інвестиції. Винагорода для чемпіона – майже 119 484 доларів, що є далеко не найбільшим виграшом одного із найуспішніших гравців в онлайні.