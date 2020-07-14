Покер передбачає активну розумову діяльність, і вкрай бажано, щоб емоції не втручалися у гру. Але що робити, якщо карти сьогодні проти вас? У такому разі навіть найдосвідченіші покеристи можуть зірватися.

Здавалося б, довгі роки гри та мільйони роздач повинні зробити з покериста справжнього Будду, але навіть майстри можуть втратити самовладання через простий дисконект. Це наочно продемонстрував Даніель Негреану, який вирішив додати до своєї скарбнички кілька браслетів Світової серії. Але раптово у нього пропав інтернет.

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Зовсім не завжди покерні емоції викликають сміх у сусідів за столом. Іноді це виглядає досить загрозливо, що й довів Люк Шварц.

Але будь-яка добірка покерного тільту була б неповною без емоцій визнаного гросмейстера в цій справі — Філа Хельмута. Недарма за його грою спостерігають тисячі шанувальників покеру з усього світу!

На жаль, емоції в покері — це зовсім не так весело, як може здатися спочатку. Якщо ви відчуваєте перші ознаки тільту, то постарайтеся взяти себе в руки й ужити всіх можливих заходів, щоб він не позначився на вашій грі.