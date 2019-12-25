Зірковий настрій. Відомі покеристи святкують Різдво

Різдвяно-новорічні свята — пора відпусток, міжсезоння. І відомі гравці сповна використовують нагоду набратися сил на новий змагальний рік. Та, принагідно, витратити чесно зароблені призові.

Скажімо, зірковий покерист Філ Гальфонд поділився ось такою милою фотографією.



Філ Гальфонд. Фото: Інстаграм

Філ зауважив, що має просто розкішне Різдво у такій приємній компанії.

Нагадаємо, нещодавно Гальфонд відкрив власний покер-рум.

Читайте також: Даніель Кейтс прийняв покерний виклик Філа Гальфонда

На своїй хвилі святкує британець Бен Хіт. Він порвав шаблони і на Різдво чкурнув на пляж міста Брайтон. Ла-Манш, як бачимо, зараз неспокійний.



Ла-Манш. Фото з інстаграму Бена Хіта

Відзначимо, що цей рік для Хіта також був бурхливим. Він виграв 5 мільйонів доларів. Це дозволило Бенові увійти до ТОП-25 найуспішніших покеристів року.



Пол Фуа вітає з Різдвом. Фото: Інстаграм

А головна зірка малайзійського покеру Пол Фуа просто, але зі смаком привітав усіх нас із Різдвом. У 2019 році Фуа заробив більше 11,5 мільйонів доларів.