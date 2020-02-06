Зірковий вибір: четверо гігантів покеру претендують на одну нагороду

Чи не головною інтригою Global Poker Awards є вибір тріумфатора в одній з найпрестижніших номінацій — Перфоменс року за фінальним столом. Тут за перемогу змагаються такі кити гри як Брін Кенні, Алекс Фоксен, Хосейн Енсан, а також Філіп Хуі.

Колоритний американець Брін Кенні номінацію заробив своєю грою на Triton Million. Цікаво, що у цьому турнірі, що відбувся влітку минулого року, американець посів друге місце. Принаймні, номінально.

Перед хедз-апом проти китайця Аарона Занга Кенні погодився на угоду. За її підсумками Брін, який мав суттєво більший стек, отримав більше 20,5 мільйонів євро. Його суперник у підсумку — майже 17 мільйонів євро.

Брін Кенні. Фото: Triton Millions

Врешті боротьба продовжилася за кубок, статус чемпіона і додаткові 1,1 мільйони євро. Фортуна усміхнулася Ааронові.

Але Кенні, схоже, не особливо засмутився. Адже після цього турніру він офіційно став найуспішнішим покеристом в історії. Зараз його загальний виграш у живих турнірах — майже 56,5 мільйони доларів.

Інший претендент Алекс Фоксен не особливо поступається Брінові у статусі. Він також зірка. Що підтвердив на турнірі WPT Five Diamond. За фінальним столом американець переміг чемпіонів WPT Джонатана Сафе і Сета Девіса. Цей тріумф наприкінці минулого року зробив Алекса найкращим покеристом 2019-го за підрахунками Global Poker Index.



Алекс Фоксен. Фото: Pokernews

Це була вже друга перемога Фоксена на турнірі WPT Five Diamond.

Інша вагома постать у покері німець Хосейн Енсан — також серед претендентів на перемогу в номінації Перфоменс за фінальним столом. Він влітку став чемпіоном світу, тріумфувавши в Головній Події WSOP. Тоді в Лас-Вегасі німець заробив 10 мільйонів доларів.

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Конкуренцію цим монстрам покеру спробує нав’язати американець Філіп Хуі. Він переміг на WSOP Poker Players Championship та заробив більше мільйона доларів. Там Філіп залишив позаду таких зірок як Кейтс, Айві та Діб.

Нагородження переможців Global Poker Awards відбудуться шостого березня в Лас-Вегасі.