Зіркового покериста обіграли в Австралії
Американський професіонал ірландського походження Стів О’Дваєр не зміг тріумфувати на турнірі серії Aussie Millions.
На Зеленому континенті завершилися змагання з платою за вхід 25 тисяч австралійських доларів. Таких от входів назбиралося аж 169, тому загальний призовий фонд був солідним — 4 мільйони австралійської валюти.
Геть трохи до вирішального хедз-апу не "дожив" зірковий Стів О’Дваєр. Він посів третє місце і в підсумку заробив більше 322-ох тисяч американських доларів. Цей виграш допоміг Стіву закріпитися у ТОП-10 рейтингу найуспішніших покеристів у історії. Його загальний виграш у живих турнірах тепер складає вражаючі понад 30 мільйонів доларів США.
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А перемогу в турнірі, до слова, напрочуд впевнену, здобув головний колумбієць в покері Фарід Джатін. Він вмощувався за фінальний стіл у солодкому реноме лідера і сповна використав свою матеріальну перевагу.
Фарід Джатін. Фото: Cardmates
Майже 679 тисяч доларів закріпили Фаріда на чолі рейтингу найуспішніших колумбійських покеристів. Його загальні призові живих турнірів за кар’єру впевнено наближаються до 4,5 мільйонів доларів.