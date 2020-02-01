Зірку покеру громить онлайн-гравець

Відомий онлайн-покерист з ніком "VeniVidi1993" дещо несподівано нарощує свою перевага в хедз-ап битві проти Філа Гальфонда.

Попри те, що якихось надзвичайно великих провалів американський професійний хайролер не робить, "Veni" ледь не щодня втікає у все більший відрив. У восьмий день битви Гальфонд програв ще 60 тисяч євро. Тепер перевага покериста з мережі сягнула 440 тисяч євро.

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Найдраматичніший епізод дня — момент, коли сет тузів Філа "в’їхав" у флеш опонента. Американець тоді втратив аж 400 тисяч євро! Згодом, щоправда зірковий покерист за високими лімітами зумів відігратися.



Філ Гальфонд. Фото: Youtube

На разі суперники уже заграли майже чверть регламентованої кількості роздач — 5 700 із 25 тисяч. Якщо "Veni" збереже свою перевагу, то Гальфонд заплатить йому 200 тисяч євро. У разі перемоги Філа, він отримає 100 тисяч євро.