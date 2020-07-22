Зірка youtube та twitch Лекс Вельдхус потішив свою численну аудиторію черговим видатним досягненням. Голландський стрімер виграв турнір за 2100 доларів і здобув найбільші призові в онлайн кар’єрі.

У вересні минулого року Вельдхус виграв майже 92 тисячі доларів, завдяки другому місцю на одному із турнірів чемпіонату світу з онлайн покеру. Тепер персональний рекорд Лекса становить 96 144 долара, і це уже не срібло, а повноцінна перемога.

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До вікторії стрімер йшов два дні і здолав поле із 242 входів. Свідком персонального рекорду Вельдуса була численна група підтримки. Адже лише на платформі twitch голландець зібрав армію із 158 000 фоловерів. Власне, прихильники стрімера нещодавно долучились до ще одного рекорду. За його грою у турнірі з бай-іном 10 300 доларів наживо спостерігали майже 60 000 глядачів.