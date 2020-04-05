Зваблива та багата розумниця: зірка покеру Марія Хо – фото

Знайомтеся, це – Марія Хо. Одна з найкращих покеристок, що будь-коли пробували себе у цій грі. Те, що починалося як хобі у студентські роки, в підсумку принесло Марії понад 4 мільйони доларів призових у живих турнірах (а це 5-те місце в історії серед жінок!) та медійну славу. Утім, про все за порядком.

Марія Хо народилася на Тайвані, проте коли їй було 4 роки батьки вирішили емігрувати до США. Вже у штатах Марія здобула вищу освіту і саме під час навчання у коледжі захопилася покером. Отримавши диплом у сфері комунікацій, вона прийняла рішення, що зможе заробляти на життя покером… і не прогадала.

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Перший гучний успіх прийшов до Марії Хо у 2007 році, коли на одному з турнірів WSOP із бай-іном 10 тисяч доларів вона фінішували 38-ю і заробила 237 865 доларів. До нині ж Марія 55 разів потрапляла у призову зону на турнірах WSOP, 5 разів виходила за фінальні столи Світової серії, має в активі чемпіонський титул WPT та ще безліч успіхів на дрібніших серіях. Вже цього року Марія Хо перетнула позначку у 4 мільйони доларів кар’єрних виграшів, що робить її однією з 5-ти найуспішніших покеристок в історії.

Та навіть якби вона сьогодні вирішила покинути професійний покер, Марія не пропаде. За час кар’єри вона, окрім самої гри, встигла стати ще й блискучим коментатором покеру та ведучим телевізійних проектів. Хо працювала для провідних платформ: CBS, Amazon, ESPN, PokerGo. Саме за свою медійну роботу Марія минулого року навіть отримала нагороду Global Poker Award.



Марія Хо з Даніелем Негреану / фото: dkpopnews



фото: dkpopnews

