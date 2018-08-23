Покер визнали офіційним видом спорту в Україні

Міністерство молоді та спорту України вирішило визнати спортивний покер офіційним видом спорту в Україні.

Відповідний наказ за підписом міністра Жданова опубліковано на сайті міністерства. Він датований ще 16 серпня 2018 року.

Читайте також: День прапора: як видатні українські спортсмени привітали Україну

До слова, у цьому ж наказі міністра йдеться про те, щоб "відмовити громадській організації "Федерація Кіокусін кай України" у визнані виду спорту "Кіокусін".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24