Поки мама була на роботі: в Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку

В Одесі вітчим вступав у статеві відносини з 7-річною падчеркою, коли її мати була на роботі. Відбувалося це допоки дівчинка не розповіла про все бабусі.

36-річному чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомили 4 жовтня.

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Мама дівчинки була на роботі

Вітчим ґвалтував дочку своєї жінки, коли та була на роботі. Згодом дівчинка розповіла про домагання своїй бабусі.

В рамках досудового розслідування правоохоронці провели експертизи. За результатами досліджень, чоловік – причетний до злочину. Проте його провину остаточно доводитиме суд.



В Одесі чоловік ґвалтував свою падчерку / Фото Нацполіції

За вчинення сексуальних дій щодо особи, яка не досягла 14 років, зловмиснику загрожує 10–15 років в'язниці. Наразі чоловікові оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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