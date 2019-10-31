"Поки лише три невеликих пункти": у Росії хочуть розведення військ по всій лінії фронту

У Москві радіють першим крокам із розведення сил і засобів на Донбасі. Проте вважають, що вони є маленькими, натомість, слід домогтися розведення військ по всій лінії зіткнення.

Про це на спільній з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером пресконференції заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, інформує низка росЗМІ.

Актуально: Як відбувається розведення військ у Катеринівці та що говорять місцеві

Це лише три невеликих пункти, а ми хочемо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення і, звичайно ж, припинити порушення режиму припинення вогню,

– заявив він.

Окрім того, Лавров нагадав: домовленість про розведення війсь у Станиці Луганській, Петрівському та Золотому була досягнута ще понад 3 роки тому на саміті "нормандської четвірки".

"З того часу всі ці роки за "режиму Порошенка" створювалося враження, що він хоче не розводити сили і засоби, а розводити світову світові спільнотою Він всіляко вигадував вправні причини, які відсували початок найперших кроків з розведення сил і засобів. З приходом президента Зеленського ситуація дійсно змінилася", – додав Лавров.

Глава російського МЗС також уточнив, що у Золотому все ще залишаються "ультрарадикали". Водночас, він висловив сподівання: " Зеленський, як верховний головнокомандувач, забезпечить виконання своїх наказів".

Розведення сил на Донбасі: як відбувається?

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення військ на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

У Золотому розведення сил розпочалося о 12:00 29 жовтня та має тривати 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

На черзі Петрівське. За словами Зеленського, там розведення військ має початися 4 листопада.



Як відбудеться розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу