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      Поки Москва утримує українські кораблі та моряків, зустрічі Трампа з Путіним не буде, – Болтон

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      Джон Болтон
      Джон Болтон / фото з відкритих джерел

      В американській адміністрації вважають, що нова особиста зустріч президентів Путіна і Трампа неможлива, поки Москва утримує військові кораблі України, захоплені поблизу Керченської протоки.

      Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає ТАСС.

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      Не бачу у найближчому майбутньому обставин, при яких така зустріч могла б мати місце, поки українські кораблі і їх екіпажі не звільнені,
      – сказав радник Трампа.

      Додамо, що раніше Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним на полях саміту G20 в Аргентині 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими силовиками.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Реакція США на агресію РФ на Азові: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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