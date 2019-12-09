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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Поки Путін "мириться" в Парижі, російський депутат заявив про намір приєднати Донбас до Росії

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      У день нормандського саміту Козенко відвідав Донецьк і назвав його "Росією" / фото з фейсбуку

      У понеділок, 9 грудня, у Парижі триває саміт у нормандському форматі щодо врегулювання війни на Донбасі. Головним аргументом Путіна завжди було те, що буцім "росіян там немає". Втім у цей самий час координатор так званого інтеграційного проєкту "Росія – Донбас" Андрій Козенко навідався з візитом у Донецьк.

      Там він, зокрема, взяв участь відкритті пам'ятного бюсту Йосипу Кобзону та "Центру молодіжної дипломатії". Про свої російські "дипломатичні подвиги" сам російський депутат повідомив у фейсбуці.

      До слова: Російський депутат від Криму відкрив пам'ятник Кобзону в Донецьку: фото

      Мабуть, кульмінацією вечора стало те, як колишній український громадянин, який у 2014 році зрадив державу і перейшов на бік ворога, заявив, що Донбас є "територією Росії".

      Впевнений, це не остання наша зустріч. Готовий сприяти в організації таких майданчиків на території інших суб'єктів Росії. Найголовніше – ми повинні розуміти і постійно підкреслювати, що Донбас так само, як і Крим, є територією Російської Федерації,
      – заявив Козенко.

      Цікаво, що скандальна заява була зроблена у той самий час, поки у Парижі засідає "нормандська четвірка", де, найімовірніше, Путін користується своїм головним аргументом – "нас там нєт".

      Що відомо про Андрія Козенка?Андрій Козенко – російський колабораціоніст з Криму, який під час анексії півострова у 2014 році перейшов на бік ворога. У 2016 окупанти за його "заслуги" удостоїли його посадою у Державній думі Росії.

      З 2017 року він є координатором так званого інтеграційного проєкту "Росія – Донбас".

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нормандський формат Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Донецька Окуповані території Новини Росії
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