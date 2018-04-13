13:35
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"Поки Путін здоровий": Кадиров зробив серйозну заяву про президентство у Росії

1383 Читать новость на русском
Кадиров хоче, щоб Путін був президентом довше, ніж два терміни
Кадиров хоче, щоб Путін був президентом довше, ніж два терміни / Фото з відкритих джерел

Лідер Чечні Рамзан Кадиров вважає, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень президента держави більше, ніж на два терміни.

Про це він заявив в інтерв'ю російському "Интерфаксу".

Читайте також: Який Путін прийшов до влади цього разу: промовиста карикатура

Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави. Ось така моя особиста думка, і я її не змінюю. Зараз у Путіна немає альтернативи,
– наголосив Кадиров.

Водночас, він навів приклади Китаю, який недавно вирішив не обмежувати повноваження глави держави двома термінами та Німеччини, де Ангела Меркель четвертий раз займає пост канцлера .

"Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома. Чому Китай може, Німеччина може, а ми ні?" – сказав Кадиров.

За словами лідера Чечні, зміни до закону можна внести, адже це в інтересах російського народу.

"Я взагалі від себе скажу: ми не повинні навіть питати у самого Путіна! Народ, Рада Федерації, Держдума, інші державні інститути повинні ініціювати і прийняти таке рішення, зібрати підписи і винести на всенародний референдум", – заявив він.

Кадиров підсумував, що не має сумнівів, що у результаті вся Росія підтримає таку ідею.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії 2018 року перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Рамзан Кадиров Законодавство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1228
До Дня рок-н-ролу: легенди світу музики, які змінили наш світогляд
сьогодні, 11:02 До Дня рок-н-ролу: легенди світу музики, які змінили наш світогляд
Настя Сукач 395
Серйозна загроза: Турчинов розповів, яку зброю розмістила Росія на кордоні з Україною
сьогодні, 12:23 Серйозна загроза: Турчинов розповів, яку зброю розмістила Росія на кордоні з Україною
1091
Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи
сьогодні, 11:08 Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи "оновлення" для Android
1921
Чому заборона російських сервісів – важливий сигнал до людей в оточенні Президента
сьогодні, 10:00 Чому заборона російських сервісів – важливий сигнал до людей в оточенні Президента
Віталій Дейнега 628
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук