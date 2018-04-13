"Поки Путін здоровий": Кадиров зробив серйозну заяву про президентство у Росії

Лідер Чечні Рамзан Кадиров вважає, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень президента держави більше, ніж на два терміни.

Про це він заявив в інтерв'ю російському "Интерфаксу".

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Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави. Ось така моя особиста думка, і я її не змінюю. Зараз у Путіна немає альтернативи,

– наголосив Кадиров.

Водночас, він навів приклади Китаю, який недавно вирішив не обмежувати повноваження глави держави двома термінами та Німеччини, де Ангела Меркель четвертий раз займає пост канцлера .

"Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома. Чому Китай може, Німеччина може, а ми ні?" – сказав Кадиров.

За словами лідера Чечні, зміни до закону можна внести, адже це в інтересах російського народу.

"Я взагалі від себе скажу: ми не повинні навіть питати у самого Путіна! Народ, Рада Федерації, Держдума, інші державні інститути повинні ініціювати і прийняти таке рішення, зібрати підписи і винести на всенародний референдум", – заявив він.

Кадиров підсумував, що не має сумнівів, що у результаті вся Росія підтримає таку ідею.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії 2018 року перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.