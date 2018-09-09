Покинуті місця Японії, які заворожують красою

У кожній країні є місця, де давно не ступала нога людини. Саме такі локації – справжня знахідка для фотографів, які дедалі частіше роблять дивовижні фотопідбірки покинутих будівель.

Так, французький митець Ромен Вейлон, який полюбляє мандрувати світом, вирішив створити унікальну фотопідбірку покинутих місць в Японії. Таким чином турист не тільки фіксує їх красу, але й показує, наскільки затишними є будинки, в яких давно не ступала нога людини. Окрім цього, Ромен Вейлон демонструє, як будівлі зберігають дух епохи та темперамент їх колишніх власників.

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Замки, заводи, помешкання, лікарні, школи та навіть храми – все це з'явилось у фотопідбірці закинутих будинків в Японії. На знімках видно, як природа поступово пробирається до будинків і руйнує їх зсередини. Однак це тільки додає якогось особливого шарму до світлин.