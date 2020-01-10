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      Покинуті у Києві тигри знайшли нову домівку: фото і відео

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      Шістьох покинутих тигрів заберуть у притулки і зоопарки / фото з фейсбуку Євгенії Прокопенко

      Тиграм, яких минулого тижня з найшли у Києві, покинутими власниками відпочинкового комплексу, що закрився, знайшли нові домівки. Шістьох тигрів візьмуть до себе власники зоопарків та притулків для диких тварин.

      Це була історія зі щасливим фіналом, написала з цього приводу зоозахисниця Євгенія Прокопенко у своєму фейсбуці.

      До слова: Що відомо про долю тигрів, яких знайшли у Києві

      Вона розповіла, хто погодився забрати до себе тигрів:

      • "Фельдман Екопарк";
      • Наталія Попова і її притулок для диких тварин;
      • зоопарка "12 місяців".

      Тигри знайшли нові домівки: дивіться фото

      Окрему подяку хочу висловити начальнику Голосіївського управління київської поліції Олегу Волошину – настільки професійної та оперативної роботи я не бачила давно. Дякую дівчатам-слідчим, я пишаюся тим, що в нашій країні є така Поліція,
      – написала активістка.

      Покинуті тигри вже знайшли нові домівки: дивіться відео

      Що відомо про долю покинутих тигрів?На початку 2020 року У Києві у клітках знайшли шістьох тигрів. Вони були брудні, голодні та налякані. Згодом з'ясувалося, що раніше звірів тримав один із комплексів відпочинку. Але, коли він закрився – тигри виявилися нікому не потрібними.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва
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