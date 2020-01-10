Покинуті у Києві тигри знайшли нову домівку: фото і відео

Тиграм, яких минулого тижня з найшли у Києві, покинутими власниками відпочинкового комплексу, що закрився, знайшли нові домівки. Шістьох тигрів візьмуть до себе власники зоопарків та притулків для диких тварин.

Це була історія зі щасливим фіналом, написала з цього приводу зоозахисниця Євгенія Прокопенко у своєму фейсбуці.

До слова: Що відомо про долю тигрів, яких знайшли у Києві

Вона розповіла, хто погодився забрати до себе тигрів:

"Фельдман Екопарк";

Наталія Попова і її притулок для диких тварин;

зоопарка "12 місяців".

Тигри знайшли нові домівки: дивіться фото

Окрему подяку хочу висловити начальнику Голосіївського управління київської поліції Олегу Волошину – настільки професійної та оперативної роботи я не бачила давно. Дякую дівчатам-слідчим, я пишаюся тим, що в нашій країні є така Поліція,

– написала активістка.

Покинуті тигри вже знайшли нові домівки: дивіться відео

Що відомо про долю покинутих тигрів?На початку 2020 року У Києві у клітках знайшли шістьох тигрів. Вони були брудні, голодні та налякані. Згодом з'ясувалося, що раніше звірів тримав один із комплексів відпочинку. Але, коли він закрився – тигри виявилися нікому не потрібними.