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Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии

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Государственной пенсионной системе осталось жить недолго
Государственной пенсионной системе осталось жить недолго / Itoim.mn

Поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий. Это арифметика демографии – мы станем первыми, кто увидит обрушение привычной пенсионной системы. Пока не поздно, надо "плодиться и размножаться".

Россия повышает пенсионный возраст. Мужчинам – до 65 лет. Женщинам – до 63. Политологи спорят о том, станет ли эта повестка основой нового протеста. Либералы судачат о том, что Кремль назначил россиян на роль новой нефти. Демографы спорят о том, сколько лет успеет прожить россиянин на гособеспечении.

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Но все это – споры о второстепенном. Да, Россия затягивает пояса социальным низам. Да, ее приоритеты – это пушки, а не масло. Да, это все похоже на старый анекдот про то, что "нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть".

Но есть и еще кое-что. А именно – государственной пенсионной системе в привычном ее виде осталось жить не так уж и долго.

Я плачу налоги, но не питаю иллюзий. У моих одногодок не выйдет дождаться заветных 60 или 65 лет, чтобы перейти на госсодержание. Нам не позволит этого сделать статистика: страна стареет. При сохранении тенденций через тридцать лет государственная пенсионная система, скорее всего, перестанет существовать.

Да, останутся частные пенсионные фонды. И корпоративные – поддерживающие на плаву ветеранов конкретных корпораций. Но массового и повсеместного "стариковского обеспечения" не будет.

Велик соблазн заявить о преступном отношении государства к своим жителям. Но это вопрос не этики, а арифметики. В конце концов, пенсионная система – не такое уж и давнее изобретение. В привычном виде она появилась в Германии в 1889 году при Бисмарке. Правда полагалась пенсия, начиная с семидесяти – в то время мало кто до этого возраста вообще доживал.

В США пенсии появились в 1935 году. В СССР – в 1956-ом. Явление, рожденное в эпоху дедушек, предстоит похоронить поколению правнуков. По большому счету, единственное, что сейчас остается молодому поколению – это рожать. Если бы предыдущие поколения не халтурили, то отдуваться бы не пришлось. Теперь придется.

Впрочем, пока что страны не готовы смотреть фактам в лицо и предупредить собственное население о неизбежном. Слишком уж велика привычка обывателя рассчитывать на государство.

Пусть никого не обманывают его собственные пенсионные отчисления. Мы живем в солидарной системе – налоги нынешних работающих уходят на пенсии нашим родителям. Нам на старость будут сбрасываться уже наши дети. Если нас будет больше, чем их – денег не хватит.

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Тут можно впасть в экстаз и самоуверенно написать что-то вроде "мы обречены стать самостоятельнее и ответственнее". Только это все будет наивным идеализмом. Скорее всего, общество, не растерявшее веру в патернализм, будет до последнего отмахиваться от мысли, что пенсий не будет. Танцы с бубном вокруг пенсионного фонда останутся главным козырем политиков в ближайшие годы. Тех, кто будет говорить об обреченности нынешнего порядка вещей, назовут социал-дарвинистом, и хорошо, если только так. А затем в какой-то момент пенсионный фонд окажется банкротом – и наступит новое время.

Когда-то считалось, что иметь много детей могут себе позволить только богатые люди. Не исключено, что вскоре все будет наоборот.

Автор: Павел Казарин. Источник: Крым. Реалии

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Гроші Публікації Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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