Нове покоління Бета побачить XXII століття: що це за діти, коли народяться і до чого тут ШІ

2025 рік – час відліку нового покоління під назвою Бета. Цей термін охопить усіх, хто з'явиться на світ у період із 2025 по 2039 рік. Бета – наступники покоління Альфа, що народжувалися з 2010 по 2024 роки.

За даними дослідницької компанії McCrindle, до 2035 року представники покоління Бета складатимуть 16% світового населення. Багато з них, ймовірно, доживуть до XXII століття.

24 Канал розповідає, що відомо про покоління Бета та як воно буде пов'язане зі штучним інтелектом.

Які ще існують покоління та як їх називають

Компанія McCrindle заснована соціологом Марком МакКріндлом, який відомий тим, що саме він запровадив термін "покоління Альфа". McCrindle також створила класифікацію поколінь за останні сто років:



• покоління Бета: 2025–2039;

• покоління Альфа: 2010–2024;

• покоління Z: 1997–2009;

• міленіали: 1981–1996;

• покоління X: 1965–1980;

• бебі-бумери: 1946–1964;

• мовчазне покоління: 1928–1945.

В чому особливість дітей Альфа та Бета

Як і їхні попередники з покоління Альфа, представники Бети зростатимуть у світі, де технології визначають спосіб життя. Якщо Альфу часом називають "дітьми iPad" через їхню прив'язаність до гаджетів, то майбутнє Бети, за прогнозами McCrindle, формуватимуть штучний інтелект і автоматизація. Однак нове покоління також зіштовхнеться зі значними викликами, як-от кліматична криза та глобальні демографічні зміни.

Цікаво! Сьогоднішні батьки дітей Альфа вже стикаються з проблемами, пов'язаними із впливом технологій на виховання. Згідно з дослідженням Pew Research Center, опублікованим у листопаді 2023 року, кожен п'ятий школяр, знайомий із ChatGPT, використовував його для навчання.



Експерти радять батькам Альфа-дітей якомога довше утримувати їх від соціальних мереж, які, за дослідженнями, можуть негативно впливати на психічне здоров’я.

Водночас ідея поділу на покоління викликає сумніви. Президент Pew Research Center Майкл Дімок ще у 2019 році зазначав, що ці категорії слід розглядати радше як інструмент аналізу суспільних змін, ніж як спосіб спрощеного пояснення відмінностей між людьми.

Які загрози стоять перед "Бетами"

За словами Кейт Чой, професорки соціології з Університету Західного Онтаріо, які наводить CBC, покоління визначаються ключовими історичними подіями. Наприклад, "мовчазне покоління" формувалося під час Другої світової війни, а міленіали були останнім поколінням, народженим перед початком нового тисячоліття.

Через ці події члени покоління мають спільне культурне розуміння або серйозно піддаються впливу певних соціальних явищ,

– додає Чой.

Окрім історичних подій, на покоління впливають також умови навколишнього середовища та досвід їхніх батьків. Хоча деякі демографи стверджують, що категорії поколінь не завжди ідеально підходять для визначення груп із різницею у віці до 20 років, вони допомагають пояснити, як люди формують світ навколо себе.

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Мені подобається ця концепція, адже вона розглядає не лише вік, але й взаємодію віку з певними умовами,

– зазначає Майкл Хаан, демограф і викладач того ж університету.

Хоча поки що невідомо, які саме історичні події вплинуть на покоління Бета, Хаан і Чой припускають, що ключову роль відіграватимуть такі технології, як штучний інтелект та автоматизація.

Для покоління Бета ШІ стане невіддільною частиною їхнього життя, способом розв'язання проблем і взаємодії зі світом,

– каже Хаан.

Демограф додає, що, на відміну від попередніх поколінь, які лише починають експериментувати з ШІ, покоління Бета виростатиме із цими технологіями, що стане викликом для адаптації. "ШІ — це дикий захід", – додає він, порівнюючи цей етап із першим етапом розвитку інтернету.

Штучний інтелект і покоління Бета / Колаж 24 Каналу, AI

"Це практично неможливо передбачити, як він розвиватиметься і які заходи безпеки потрібно впровадити, щоб уникнути катастроф".

Чой зазначає, що досвід поколінь міленіалів та Z, які зростали зі соціальними мережами, вплине на поведінку покоління Бета в інтернеті.

"Це діти, чиї батьки вже мають значний досвід використання соціальних мереж і розуміють як їхні переваги, так і ризики", – пояснює вона. Вчена також додає, що багато країн починають вводити закони для обмеження використання соцмереж неповнолітніми.

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На думку Чой, покоління Бета обере більш обмежений підхід до соціальних мереж.

Науковиця також звертає увагу на те, як батьки покоління Бета вплинуть на їхнє дитинство. Через низькі рівні народжуваності у світі, як-от у Канаді, де у 2024 році цей показник становив 1,26%, сім’ї стають меншими.

"Це покоління дітей, які з меншою ймовірністю матимуть братів і сестер, – зазначає Чой. – Деякі навіть не матимуть кузенів". Крім того, покоління міленіалів та Z відкладає народження дітей, тому покоління Бета матиме старших батьків.

Старші батьки зазвичай є заможнішими та емоційно підготовленішими для виховання дітей, що може стати перевагою для покоління Бета. Водночас це означає, що ці діти раніше стикатимуться з викликами, пов’язаними з доглядом за літніми батьками,

– зауважує демограф.

Хаан додає, що цілі життя покоління Бета можуть відрізнятися, зважаючи на економічні умови, у яких вони зростатимуть. "Покоління Бета може стати першим, яке вже змалку розумітиме, що володіння власним житлом може бути недосяжним через високі ціни на нерухомість", – каже вчений.

Обидва демографи погоджуються, що ключовим викликом для покоління Бета стане кліматична криза. "Це покоління дітей, яке непропорційно постраждає від змін клімату та екстремальних погодних явищ", – зазначає Чой.

Хаан, утім, висловлює оптимізм, що покоління Бета докладатиме зусиль для боротьби із кліматичними змінами. "Я сподіваюся, що це буде одне з перших поколінь, яке серйозно сприйме проблему клімату й почне активно працювати над її розв'язанням, адже вони відчують її наслідки найбільш гостро", – додає Хаан.

Покоління Бета та технології

Народжені в епоху штучного інтелекту, представники покоління Бета, ймовірно, матимуть тісний зв’язок із технологіями у повсякденному житті.

Вони, ймовірно, стануть першим поколінням, яке масово користуватиметься автономним транспортом, переносними технологіями для здоров'я, та віртуальними середовищами, в які можна занурюватися, – як стандартними аспектами повсякденного життя,

– мовиться у статті McCrindle.

"Народжені у світі постійно активних технологій, вони будуть будувати дружні стосунки, здобувати освіту та будувати кар’єру в епоху, коли цифрова взаємодія є нормою", – додається у звіті.

Штучний інтелект і покоління Бета / Колаж 24 Каналу, AI

McCrindle зазначає, що ці діти будуть виростати в умовах, де цифрова взаємодія стане звичним явищем. Однак батьки покоління Бета, переважно міленіали та представники покоління Z, з більшою ймовірністю будуть обмежувати екранний час своїх дітей, зважаючи на власний досвід використання технологій.



Це також покоління, яке зіткнеться з серйозними суспільними викликами, як-от кліматичні зміни, демографічні зрушення та швидка урбанізація.

На думку дослідників з McCrindle, покоління Бета може стати більш екологічно свідомим, оскільки житиме у світі, що відчуває наслідки кліматичних змін. Їхній внесок у розв'язання цих проблем може бути визначальним для майбутнього людства.

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Щодо побуту, дослідник штучного інтелекту Ленс Еліот у колонці для Forbes прогнозує такі умови протягом періоду 2025–2039 років.

У дитинстві діти Бети переважно проводитимуть час у школі. ШІ-репетитори будуть широко доступні як під час уроків, так і для допомоги з домашніми завданнями ввечері.

Вчителі-люди ж активно використовуватимуть можливості ШІ, який зможе надавати персоналізовану освіту без втоми.

Штучний інтелект зможе проводити тестування, оцінювати роботи й надавати індивідуальний зворотний зв’язок.

Деякі вважають, що вчителі більше зосередяться на ролі наставників, а не на традиційній моделі викладання, яку знали попередні покоління.

Вдома покоління Бета також взаємодіятиме з великою кількістю ШІ-помічників. У більшості домівок будуть присутні розумні пилососи, тостери, холодильники та інша техніка на базі штучного інтелекту. У сфері охорони здоров'я використовуватимуться пристрої, що працюють на ШІ, для відстеження стану здоров’я. Батьки матимуть миттєвий доступ до медичних діагнозів, отриманих за допомогою ШІ.

Очевидно, що діти, які зростають із ШІ у смартфонах, розумних окулярах, прикрасах та інших переносних пристроях, значною мірою залежатимуть від порад, які надає ШІ у сфері психічного здоров’я. Це викликає питання про те, який вплив це матиме на покоління Бета, акцентує Еліот.

Вчений також прогнозує появу загального штучного інтелекту, який у всіх аспектах повністю відповідає людському інтелекту – він є таким, що неможливо відрізнити від людського розуму, та штучного суперінтелекту, що перевершує людський інтелект у всіх можливих сферах.

Загальний ШІ, на думку Елілота, може замінити вчителів, забезпечуючи індивідуалізоване навчання 24/7. Це може прискорити темпи навчання, зробивши покоління Бета найбільш освіченим в історії. Проте суспільство може наполягати на збереженні людських учителів для виховання "людяності".

В економіці такий ШІ може замінити робочу силу в багатьох сферах, що призведе до масових звільнень. Це спричинить економічні потрясіння для батьків покоління Бета. Можливими відповідями стануть скорочення робочого тижня або введення універсального базового доходу. Є також ризик, що контроль над розвинутим ШІ захоплять державні режими, технокорпорації чи злочинці. Все це може звести нанівець переваги нового типу штучного інтелекту.

Штучний суперінтелект, на думку Еліота, зможе розв'язати глобальні проблеми людства, як-от нестача їжі, зміна клімату, винайдення нових ліків. І навіть може вивести на новий рівень міжпланетні подорожі. Однак суперінтелект взагалі може стати неконтрольованим і усунути "людську загрозу".

Тож можна уявити, що представники покоління Бета, які побачать світ у період з 2025 до 2039 року, зіткнуться з безпрецедентними змінами технологічного ладу. Це створить як неймовірні можливості для прогресу, так і серйозні виклики для суспільства майбутнього.