"Покопались у загашнику і знайшли чорну мітку": яких мерів тримають на гачку силовики Порошенка

Одеса, Харків, Дніпро – великі обласні центри з мільйонами виборців. Перед президентськими виборами підконтрольні Петру Порошенку силові відомства України активізувались, а отже – будуть готові застосувати компромат на мерів, найвпливовіших осіб у "своїх" містах, якщо ті робитимуть ставку не на того кандидата у президенти, на якого їм вкажуть.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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Він розповів, що мера Одеси підозрюють не тільки у тому, що він має російський паспорт, а й в участі у корупційних схемах. Але Геннадій Труханов знає, що може позбутися такої підтримки з боку чинного глави держави, якщо дасть зрозуміти, що він ставить на іншого кандидата на президентських виборах.

За словами Гнапа, така ж ситуація і у Харкові, де міський голова Геннадій Кернес фігурує в цілій низці кримінальних проваджень за корупцію. Якщо виникне така потреба, такі справи будуть передані до суду і харківському меру офіційно будуть оголошені звинувачення.



Найважче було підібратись до мера Дніпра Бориса Філатова

Журналіст додав, що найважче Генпрокуратурі та СБУ було з мером Дніпра – Борисом Філатовим. Але силовики "покопались у загашнику" і знайшли "чорну мітку" для дніпровського міського голови, оголосивши підозру його довіреній особі – раднику Чорнобуку.

На його думку, кримінальні провадження нинішня влада використовує не заради досягнення справедливості, а лише для посилення свого контролю перед виборами.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 25 липня 2018