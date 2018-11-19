Покращення лібідо у жінок та чоловіків: 5 простих способів
Підвищити сексуальне бажання можна за допомогою 5 простих способів. Ви зможете зробити це за допомогою певних продуктів харчування, харчових добавок і терапевтичних методів.
Про це йдеться у матеріалі видання Step to health.
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Зниження лібідо може бути пов'язаним з емоційними проблемами, стресом, поганим харчуванням, психологічними розладами, побічними ефектами ліків, гормональними порушеннями.
Це явище може бути як тимчасовим, так і постійним. Воно незмінно призводить до появи проблем у відносинах і розвитку почуття невпевненості в собі, якщо вчасно не вжити заходів.
Отже, важливо бути дуже уважними до себе, щоб встановити можливі причини зниження лібідо і знайти відповідне рішення за допомогою натуральних засобів та методик.
1. Кориця і мед Кориця і мед
Кориця – це один з видів спецій, дуже ароматна і смачна. Вона володіє стимулюючими і розігрівають властивостями, а тому високо цінується тими, хто зіткнувся зі зниженням лібідо.
Кориця і мед покращать сесуальне життя
Якщо додати до кориці бджолиний мед, багатий численними вітамінами і мінералами, у вас вийде дуже живильний і повністю натуральний засіб. Він здатний подарувати заряд енергії, бадьорості і сил.
2. Смузі з коренем Маки
Перуанська мака – це рослина, яка застосовується в медицині, як загальнозміцнюючий лікарський засіб.
Якщо ж в улюблені рецепти коктейлів додавати корінь маки (у вигляді порошку), у вас вийдуть напої з підвищеними енергетичними властивостями (афродизіаки).
Корінь маки є корисним для чоловічого і жіночого здоров'я
Тільки майте на увазі, що корінь маки не рекомендується споживати людям, які страждають від підвищеного артеріального тиску або нервозності.
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3. Ефірна олія іланг-іланг
Ефірні олії в принципі є дуже ефективними натуральними засобами для підвищення чуттєвої складової відносин в парі. Їх можна використовувати і в якості туалетної води, і для поліпшення аромату в спальні, і навіть для масажу.
Ефірна олія іланг-ілангу є одним з найсильніших афродизіаків, поряд з маслом ванілі, жасмину, кориці або імбиру.
4. Імбир
Імбир, як і кориця, відноситься до стимулюючих спецій. Він ідеально підійде для підвищення лібідо без лікарських препаратів.
Імбир покращує лібідо
Крім того, імбир володіє і корисними для травлення властивостями. Ще він допомагає боротися із зайвою вагою, так як виводить з організму зайву рідину і прискорює метаболізм.
5. Ламінарія (морська капуста)
Це одна з різновидів водоростей, незвичайно багата вітаміном В, мінеральними речовинами, клітковиною і білками. Але однією з маловідомих переваг цих водоростей є здатність підвищувати сексуальний потяг.
Користь морської капусти для сексуального життя
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