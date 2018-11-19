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      Покращення лібідо у жінок та чоловіків: 5 простих способів

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      Покращення лібідо
      Покращення лібідо / safeconnection.org

      Підвищити сексуальне бажання можна за допомогою 5 простих способів. Ви зможете зробити це за допомогою певних продуктів харчування, харчових добавок і терапевтичних методів.

      Про це йдеться у матеріалі видання Step to health.

      Читайте також: Від чого залежить жіноча сексуальність і лібідо

      Зниження лібідо може бути пов'язаним з емоційними проблемами, стресом, поганим харчуванням, психологічними розладами, побічними ефектами ліків, гормональними порушеннями.

      Це явище може бути як тимчасовим, так і постійним. Воно незмінно призводить до появи проблем у відносинах і розвитку почуття невпевненості в собі, якщо вчасно не вжити заходів.

      Отже, важливо бути дуже уважними до себе, щоб встановити можливі причини зниження лібідо і знайти відповідне рішення за допомогою натуральних засобів та методик.

      1. Кориця і мед Кориця і мед

      Кориця – це один з видів спецій, дуже ароматна і смачна. Вона володіє стимулюючими і розігрівають властивостями, а тому високо цінується тими, хто зіткнувся зі зниженням лібідо.

      Користь кориці і меду
      Кориця і мед покращать сесуальне життя

      Якщо додати до кориці бджолиний мед, багатий численними вітамінами і мінералами, у вас вийде дуже живильний і повністю натуральний засіб. Він здатний подарувати заряд енергії, бадьорості і сил.

      2. Смузі з коренем Маки

      Перуанська мака – це рослина, яка застосовується в медицині, як загальнозміцнюючий лікарський засіб.

      Якщо ж в улюблені рецепти коктейлів додавати корінь маки (у вигляді порошку), у вас вийдуть напої з підвищеними енергетичними властивостями (афродизіаки).

      Корінь маки
      Корінь маки є корисним для чоловічого і жіночого здоров'я

      Тільки майте на увазі, що корінь маки не рекомендується споживати людям, які страждають від підвищеного артеріального тиску або нервозності.

      Читайте також: Через що у жінки знижується сексуальне бажання

      3. Ефірна олія іланг-іланг

      Ефірні олії в принципі є дуже ефективними натуральними засобами для підвищення чуттєвої складової відносин в парі. Їх можна використовувати і в якості туалетної води, і для поліпшення аромату в спальні, і навіть для масажу.

      Ефірна олія іланг-ілангу є одним з найсильніших афродизіаків, поряд з маслом ванілі, жасмину, кориці або імбиру.

      4. Імбир

      Імбир, як і кориця, відноситься до стимулюючих спецій. Він ідеально підійде для підвищення лібідо без лікарських препаратів.


      Імбир покращує лібідо

      Крім того, імбир володіє і корисними для травлення властивостями. Ще він допомагає боротися із зайвою вагою, так як виводить з організму зайву рідину і прискорює метаболізм.

      5. Ламінарія (морська капуста)

      Це одна з різновидів водоростей, незвичайно багата вітаміном В, мінеральними речовинами, клітковиною і білками. Але однією з маловідомих переваг цих водоростей є здатність підвищувати сексуальний потяг.

      Ламінарія
      Користь морської капусти для сексуального життя

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

      Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Чоловіче здоров’я Секс Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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