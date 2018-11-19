Покращення лібідо у жінок та чоловіків: 5 простих способів

Підвищити сексуальне бажання можна за допомогою 5 простих способів. Ви зможете зробити це за допомогою певних продуктів харчування, харчових добавок і терапевтичних методів.

Про це йдеться у матеріалі видання Step to health.

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Зниження лібідо може бути пов'язаним з емоційними проблемами, стресом, поганим харчуванням, психологічними розладами, побічними ефектами ліків, гормональними порушеннями.

Це явище може бути як тимчасовим, так і постійним. Воно незмінно призводить до появи проблем у відносинах і розвитку почуття невпевненості в собі, якщо вчасно не вжити заходів.

Отже, важливо бути дуже уважними до себе, щоб встановити можливі причини зниження лібідо і знайти відповідне рішення за допомогою натуральних засобів та методик.

1. Кориця і мед Кориця і мед

Кориця – це один з видів спецій, дуже ароматна і смачна. Вона володіє стимулюючими і розігрівають властивостями, а тому високо цінується тими, хто зіткнувся зі зниженням лібідо.



Кориця і мед покращать сесуальне життя

Якщо додати до кориці бджолиний мед, багатий численними вітамінами і мінералами, у вас вийде дуже живильний і повністю натуральний засіб. Він здатний подарувати заряд енергії, бадьорості і сил.

2. Смузі з коренем Маки

Перуанська мака – це рослина, яка застосовується в медицині, як загальнозміцнюючий лікарський засіб.

Якщо ж в улюблені рецепти коктейлів додавати корінь маки (у вигляді порошку), у вас вийдуть напої з підвищеними енергетичними властивостями (афродизіаки).



Корінь маки є корисним для чоловічого і жіночого здоров'я

Тільки майте на увазі, що корінь маки не рекомендується споживати людям, які страждають від підвищеного артеріального тиску або нервозності.

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3. Ефірна олія іланг-іланг

Ефірні олії в принципі є дуже ефективними натуральними засобами для підвищення чуттєвої складової відносин в парі. Їх можна використовувати і в якості туалетної води, і для поліпшення аромату в спальні, і навіть для масажу.

Ефірна олія іланг-ілангу є одним з найсильніших афродизіаків, поряд з маслом ванілі, жасмину, кориці або імбиру.

4. Імбир

Імбир, як і кориця, відноситься до стимулюючих спецій. Він ідеально підійде для підвищення лібідо без лікарських препаратів.



Імбир покращує лібідо

Крім того, імбир володіє і корисними для травлення властивостями. Ще він допомагає боротися із зайвою вагою, так як виводить з організму зайву рідину і прискорює метаболізм.

5. Ламінарія (морська капуста)

Це одна з різновидів водоростей, незвичайно багата вітаміном В, мінеральними речовинами, клітковиною і білками. Але однією з маловідомих переваг цих водоростей є здатність підвищувати сексуальний потяг.



Користь морської капусти для сексуального життя

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