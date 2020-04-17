15:10
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Покращення ситуації – тимчасове, – Кульбіда про забруднення повітря у Києві

      - Читать новость на русском
      Забруднення повітря у Києві / DronArt

      У Києві ситуація з забрудненням повітря вже покращилась. Однак, за словами директора Українського гідрометеоцентру Миколи Кульбіди, це тимчасово.

      Про це він заявив в ефірі 24 каналу та зазначив, що якість повітря станом на сьогодні, 17 квітня, безпечна для киян.

      Читайте також Пил навколо Києва: наскільки небезпечно та як захиститися

      "Покращення ситуації тимчасове, адже завтра вранці знову утворяться затримуючі шари атмосфери, які не дозволятимуть перемішуванню приземного шару повітря з вищими. У такий спосіб ситуація знову погіршиться", – сказав Кульбіда.

      Однак він запевнив, що хвилюватись не потрібно, адже погіршення буде не таким сильним, як вчора, 16 квітня. Водночас додав, що забруднюючі речовини, які вчора потрапили на територію Києва, сьогодні під впливом північно-західного вітру перемістилися на інші області України: Полтавську, Кіровоградську, Черкаську.

      Однак це не є чимось суттєвим і не може впливати на самопочуття людей,
      – пояснив Кульбіда.

      Що відомо про забруднення повітря у Києві? У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Станом на ранок 17 квітня з'явилась інформація, що повітря у Києві – найзабрудненіше у світі. 

      Мер Києва Кличко заявив, що задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні. Однак експерти цю версію заперечують.

      ► Чи могли у Київ потрапити продукти горіння з Чорнобильської зони

      Микола Кульбіда запевнив, що це неможливо, адже напрям вітру – протилежний.

      "Продукти горіння з Чорнобиля жодним чином у Київ не попадуть. З Чорнобиля повітряна маса переміщається на Чернігівську область. Однак навіть там забруднення немає, повітря чисте", – сказав Кульбіда.

      ► Чи вплинули пожежі у Житомирі на стан повітря у столиці

      За словами директора Українського гідрометеоцентру Миколи Кульбіди, саме надзвичайна ситуація у Житомирі є причиною забруднення у Києві.

      Це якраз та територія, яка підпадає під напрямок вітру, який маємо сьогодні, завтра і післязавтра. Якщо там зберігатимуться джерела пожеж, то певні продукти горіння попадатимуть у Київ,
      – зауважив експерт.

      Однак він наголосив, що це не стане причиною масштабного явища.

      ► У Києві найбільш забруднене повітря у світі: правда чи вигадка

      Кульбіда впевнений, що інформація про те, що у Києві найзабрудненіше повітря – нісенітниця.

      "Це профанація і дезінформація громадян. За такі речі хтось має нести відповідальність, адже інформація про те, що забрудненість повітря у Києві є найвищою у всьому світі – не влазить в жодні рамки", – запевнив Кульбіда.

      Чи погіршиться ситуація з забрудненням повітря у Києві: відео


      Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Новини Києва Надзвичайні ситуації Новини Житомира Смог у Києві
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:31 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 272142
      сьогодні , 13:40 На Житомирщині лісова пожежа перекинулася на село, постраждав чоловік: фото і відео
      Новини України 3914
      сьогодні , 10:15 Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
      Традиції 126815
      сьогодні , 11:57 В Україні відтепер діють нові штрафи за підпал трави: суми та інфографіка
      Новини України 8941
      сьогодні , 11:52 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: кількість жертв більша, ніж вважали досі
      Медицина 233754
      сьогодні , 09:30 Нова пожежа у Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео
      Новини України 96354
      сьогодні , 10:40 Набув чинності закон, який дозволяє закривати цілі міста на карантин
      Новини України 13230
      сьогодні , 11:46 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: кількість хворих збільшилась
      Новини України 18828
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Слуги Коломойського розбіглися?
      Віталій Шабунін
      сьогодні , 14:38 Великдень 2020: все про святкування в Україні
      Квітослава Туз