Покращення ситуації – тимчасове, – Кульбіда про забруднення повітря у Києві

У Києві ситуація з забрудненням повітря вже покращилась. Однак, за словами директора Українського гідрометеоцентру Миколи Кульбіди, це тимчасово.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та зазначив, що якість повітря станом на сьогодні, 17 квітня, безпечна для киян.

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"Покращення ситуації тимчасове, адже завтра вранці знову утворяться затримуючі шари атмосфери, які не дозволятимуть перемішуванню приземного шару повітря з вищими. У такий спосіб ситуація знову погіршиться", – сказав Кульбіда.

Однак він запевнив, що хвилюватись не потрібно, адже погіршення буде не таким сильним, як вчора, 16 квітня. Водночас додав, що забруднюючі речовини, які вчора потрапили на територію Києва, сьогодні під впливом північно-західного вітру перемістилися на інші області України: Полтавську, Кіровоградську, Черкаську.

Однак це не є чимось суттєвим і не може впливати на самопочуття людей,

– пояснив Кульбіда.

Що відомо про забруднення повітря у Києві? У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Станом на ранок 17 квітня з'явилась інформація, що повітря у Києві – найзабрудненіше у світі.



Мер Києва Кличко заявив, що задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні. Однак експерти цю версію заперечують.

► Чи могли у Київ потрапити продукти горіння з Чорнобильської зони

Микола Кульбіда запевнив, що це неможливо, адже напрям вітру – протилежний.

"Продукти горіння з Чорнобиля жодним чином у Київ не попадуть. З Чорнобиля повітряна маса переміщається на Чернігівську область. Однак навіть там забруднення немає, повітря чисте", – сказав Кульбіда.

► Чи вплинули пожежі у Житомирі на стан повітря у столиці

За словами директора Українського гідрометеоцентру Миколи Кульбіди, саме надзвичайна ситуація у Житомирі є причиною забруднення у Києві.

Це якраз та територія, яка підпадає під напрямок вітру, який маємо сьогодні, завтра і післязавтра. Якщо там зберігатимуться джерела пожеж, то певні продукти горіння попадатимуть у Київ,

– зауважив експерт.

Однак він наголосив, що це не стане причиною масштабного явища.

► У Києві найбільш забруднене повітря у світі: правда чи вигадка

Кульбіда впевнений, що інформація про те, що у Києві найзабрудненіше повітря – нісенітниця.

"Це профанація і дезінформація громадян. За такі речі хтось має нести відповідальність, адже інформація про те, що забрудненість повітря у Києві є найвищою у всьому світі – не влазить в жодні рамки", – запевнив Кульбіда.

Чи погіршиться ситуація з забрудненням повітря у Києві: відео



Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу