Покупався в Антарктиді та пив чай з бедуїнами в Африці: українець здійснив навколосвітню подорож

У дитинстві Артемій Сурін – звичайний хлопець із Харкова – зачитувався пригодницькими романами Жуля Верна та Даніеля Дефо і мріяв об'їхати всю планету. Доросле життя відсунуло дитячі фантазії на другий план. Та одного дня 38-річний бізнесмен і засновник міжнародної туристичної спільноти зрозумів: час настав і втілив дитячу мрію в життя.

Планування навколосвітньої подорожі зайняло кілька тижнів. Сурін вирішив дотримуватися канонів Лондонського географічного товариства, які склали понад сто років тому.

Цікаво! Американські Youtube-блогери 2 тижні мандрували Україною: що їх вразило та розчарувало

Вимоги суворі: потрібно стартувати й фінішувати в одній точці, перетнути усі меридіани, двічі подолати екватор та побувати на всіх континентах. І все це – без жодного авіаперельоту. Хоча останній пункт суттєво ускладнював логістику, мандрівник знайшов у цьому плюси.

Літак вкрадає відчуття саме цього океану. Ти не маєш контакту з поверхнею Землі, а просто сидиш у кріслі на висоті 10 тисяч метрів і як ти можеш його відчути?

– запитує мандрівник.

Подорож під назвою "Велике коло" розпочалася 14 жовтня 2018 року. Артемій стартував у Києві й вирушив на Захід. Подорожував автомобілями, автобусами, потягами, а Атлантичний океан перетинав на одному з найбільших круїзних лайнерів світу. Натомість з Австралії до Азії повертався на контейнеровозі.

Українець відвідав космічний центр NASA в Північній Америці та підкорював гірські вершини у Південній.



Артемій Сурін у NASA

Також Артемій потоваришував із кенгуру в Австралії, засмагав і купався в Антарктиді та пив чай із бедуїнами в Африці. А ночівля в пустелі Сахара стала одним із найяскравіших вражень.

Були і неприємні моменти. Артемія шокувала кількість сміття в океані та на окремих узбережжях.



Артемій був неприємно здивований від сміття

Мандрівник фільмував кожен момент подорожі за допомогою камери та дрона. Це, здавалося б, невинне заняття ледь не обернулося для нього нещастям. Неприємний інцидент стався на фінішній прямій навколосвітньої мандрівки.

Через зйомку дроном в Ірані Суріна арештували та звинуватили у шпигунстві. За цією статтею карають жорстоко – довічним ув'язненням чи навіть смертною карою. Справа швидко дійшла до суду. На щастя, після ретельної перевірки Артемія відпустили, і він покинув країну під консульським супроводом.

Неймовірно! 10 найкрасивіших місць Європи за версією CNN

Українець завершив свою подорож наприкінці липня 2019 року. За час навколосвітньої мандрівки СУрін подолАв понад 100 тисяч кілометрів, перетнув три океани, побував на шести континентах та більш ніж у 40-ка країнах.



Артемій з бедуїном

У Київ Артемій повернувся тричі рекордсменом. Він став першим українцем, який здійснив навколосвітню подорож за рекордні 280 днів. Та першим громадянином, який об'їхав планету без авіаперельотів і популяризував Україну у світі. Ще один рекорд на рахунку Суріна – зйомка за допомогою дрона усіх континентів. Мандрівник отримав звання "Бренд-Амбасадора" від Книги рекордів України.

Цікаво! Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки

Більшість людей у світі мало знають про Україну, каже Артемій. А в англомовному Google найпоширеніша інформація – про війну та корупцію. Під час навколосвітньої подорожі мандрівник намагався зруйнувати ці кліше. Сурін переконаний: Україна має великий потенціал, аби стати привабливою для іноземних туристів. А ще сподівається, що його приклад надихатиме українців на здійснення мрій.