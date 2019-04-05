Покупець в очікуванні, ціни на квартири – теж, – експерт про вплив виборів на ринок нерухомості

Чи підскочать ціни на житло після президентських виборів? Чого чекати від ринку нерухомості та які тенденції він демонструє зараз?

Про це Нерухомість 24 розпитувала у профільних фахівців. Експерт інформаційно-аналітичного порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак радить перш за все відокремити особисті емоції від бізнес-процесів.

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Фахівець зауважує, що з моменту, коли теперішній лідер президентської гонки шоумен Володимир Зеленський оголосив про свій намір балотуватись у президенти минуло понад три місяці і за цей час ринок житла в Україні залишається стабільним і прогнозованим.

Певне затишшя спостерігається лише на певних об'єктах – йдеться здебільшого про ті, що перебувають на початковій стадії будівництва.

Зараз мова може йти лише про те, що покупцеві потрібно житло, а будівельникам – можливість розвивати свій бізнес, будувати більше і якісніше,

– зазначає фахівець.

У період виборів покупці завжди перебувають у стані очікування – вони моніторять курс валют, ціни на житло і намагаються самостійно визначити раціональні фактори, які впливають на ринок.

У режимі очікування зараз перебувають й ціни на житло у деяких містах. Наприклад, середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова вже понад півроку тримається на рівні 15 900 гривень за квадрат.

Стабільність демонструє й ринок нерухомості Києва – вже другий місяць поспіль середня ціна метра квадратного у новобудовах становить 23 тисячі гривень.



Ціни у новобудовах Львова вже півроку залишаються стабільними

Чого очікувати після виборів?

За прогнозами екпертки, незалежно від того, хто стане наступним президентом України, значних потрясінь від ринку нерухомості очікувати не варто.

Ціни на квадратні метри будуть змінюватись приблизно на 1-3%, але це пов'язано з об'єктивними чинниками, такими як інфляція та сезонне підвищення цін.

Вікторія Берещак резюмує, що проміжні результати виборів навряд чи здатні похитнути конфігурацію на ринку будівництва житла, а після 21 квітня важливо продовжити реформи, які стосуються й ринку нерухомості.

Якщо Україна по-справжньому прагне увійти до ЄС, побудувати у себе цивілізований ринок нерухомості, то незалежно від персоналій при владі, реформи повинні тривати з більшою інтенсивністю,

– підсумувала фахівець.

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