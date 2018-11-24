Покусана рука та тяганина за вухо: відео бійки дня в НХЛ
В матчі НХЛ між "Сан-Хосе" та "Ванкувером" побилися два хокеїсти. Однак цього разу бійка хокеїстів виявилася дещо незвичною.
Бійка трапилася вже у третьому періоді, коли "Сан-Хосе" вигравав 4:0.
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Зійшлися нападник "Ванкувера" Антуан Руссель та захисник "Сан-Хосе" Марк-Едуард Власік. Коли їх намагалися розтягнути, останній схопив суперника за вухо. Руссель ж не стерпів такого, та вкусив за руку опонента.
Відео бійки в НХЛ
Джерело: 24 Канал
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