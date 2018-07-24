Пол Маккартні відтворив легендарне фото The Beatles: яскраві кадри

Легендарний гурт The Beatle і досі має чималу популярність серед меломанів. Через майже 50 років після зйомки знаменитого фото колективу один із його учасників Пол Маккартні вирішив відтворити ці кадри.

Дванадцятий альбом славнозвісних The Beatles підкорив весь світ, як тільки з'явився на прилавках. Прихильникам сподобалась не тільки пісні, які ввійшли до платівки, але й її обкладинка. Альбом прикрашало фото, на якому Джон Леннон, Пол МакКартні, Рінго Старр і Джордж Харрісон переходять мальовничу лондонську вулицю Еббі-Роуд.

Читайте також: У мережі з'явились невідомі досі фото легендарного Девіда Боуї: дивовижні кадри

Допис, поширений INNOSENT in FORMAL (@innosent_info) 23 Лип 2018 р. о 8:53 PDT

Нещодавно 76-річний Пол Маккартні опинився на місці легендарної зйомки. Під захоплені овації музикант двічі перейшов вулицю, як зробив це у 1969 році. Зняла все на відео донька артиста – Мері Маккартні.

Допис, поширений Paul McCartney (@paulmccartney) 23 Лип 2018 р. о 5:23 PDT

Допис, поширений Mary McCartney (@maryamccartney) 23 Лип 2018 р. о 5:45 PDT

Прихильники The Beatles захоплено коментували нові кадри. Люди запитали Пола Маккартні, чому він на легендарному знімку босоніж ходить по асфальту, в той час як інші музиканти обрали стильне взуття. На це артист із задоволенням відповів.

"То був дуже спекотний день, і я був у сандалях, так само, як сьогодні. Я просто скинув їх, бо було дуже жарко, коли ми переходили вулицю. Не було ніякого особливого сенсу", – згадував Пол Маккартні.