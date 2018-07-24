11:59
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Пол Маккартні відтворив легендарне фото The Beatles: яскраві кадри

1096 Читать новость на русском
Пол Маккартні
Пол Маккартні / Фото із соцмереж

Легендарний гурт The Beatle і досі має чималу популярність серед меломанів. Через майже 50 років після зйомки знаменитого фото колективу один із його учасників Пол Маккартні вирішив відтворити ці кадри.

Дванадцятий альбом славнозвісних The Beatles підкорив весь світ, як тільки з'явився на прилавках. Прихильникам сподобалась не тільки пісні, які ввійшли до платівки, але й її обкладинка. Альбом прикрашало фото, на якому Джон Леннон, Пол МакКартні, Рінго Старр і Джордж Харрісон переходять мальовничу лондонську вулицю Еббі-Роуд.

Читайте також: У мережі з'явились невідомі досі фото легендарного Девіда Боуї: дивовижні кадри

 

Нещодавно 76-річний Пол Маккартні опинився на місці легендарної зйомки. Під захоплені овації музикант двічі перейшов вулицю, як зробив це у 1969 році. Зняла все на відео донька артиста – Мері Маккартні.

 

 

Прихильники The Beatles захоплено коментували нові кадри. Люди запитали Пола Маккартні, чому він на легендарному знімку босоніж ходить по асфальту, в той час як інші музиканти обрали стильне взуття. На це артист із задоволенням відповів.

"То був дуже спекотний день, і я був у сандалях, так само, як сьогодні. Я просто скинув їх, бо було дуже жарко, коли ми переходили вулицю. Не було ніякого особливого сенсу", – згадував Пол Маккартні. 

Теги: LifeStyle Музика Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук