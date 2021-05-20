Журналістам стало про це відомо з анонімних джерел. Вони повідомили, що в літаку трапилася аварія в одному з двигунів.

Що відомо про цей інцидент

О 15:45 екіпаж літака Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM активував аварійну сигналізацію з кодом 7700.

Вона означає, що трапилася аварія або інша позаштатна ситуація на борту.

Коли борт пролітав над Чорним морем виникла технічна несправність. Зокрема в одному з двигунів різко впав тиск мастила.

Найближчим був аеропорт Одеси, тому там оголосили тривогу. Згодом борт приземлився. Жертв і потерпілих внаслідок цього немає.

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