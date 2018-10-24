Поліомієліт: чим небезпечна хвороба та як від неї рятуватися

24 жовтня відзначають світовий день боротьби з поліомієлітом. Уляна Супрун нагадала, чому важливо не зупинятися, якщо людина хоче перемогти небезпечну хворобу.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання. Хвороба дуже швидко поширюється, і найчастіше це стається через брудні руки, заражену їжу та воду.

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Захворіти на поліомієліт може кожен, але найчастіше вірус уражає дітей віком до 5 років. У одного з 200 хворих на поліомієліт розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності. Ліків проти поліо не існує, єдиний захист — вакцинація.

Вірус поліо може передаватися від людини до людини та інфікувати без жодних симптомів, поки не призведе до зараження того, хто не має щеплення,

– зазначила Супрун.

За її словами, достатньо 6 доз вакцини, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина);

2 щеплення – 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина);

3 щеплення – 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

4 щеплення – 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

5 щеплення – 6 років (оральна поліомієлітна вакцина);

6 щеплення – 14 років (оральна поліомієлітна вакцина).

Календар щеплень

Усі вакцини за Календарем є абсолютно безкоштовними для дітей.

"Щоб перемогти хворобу має бути вакциновано 95% населення країни. Натомість рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту в Україні є достатньо низьким. Якщо такі темпи будуть зберігатись до кінця року, то рівень охоплення щепленнями дітей досягне лише 62%", – додала урядовець.

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