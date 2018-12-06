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      "Політехнік" та "Дніпро" здобули драматичні перемоги на виїзді, "Миколаїв" обіграв "Одесу"

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      "Політехнік" здобув у Києві драматичну другу перемогу в чемпіонаті України
      "Політехнік" здобув у Києві драматичну другу перемогу в чемпіонаті України / fbu.ua

      У четвер, 6 грудня, відбулися відразу три поєдинки регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в яких святкували перемоги "Політехнік", "Дніпро" та "Миколаїв".

      Харківський "Політехнік" переміг на виїзді в драматичній боротьбі "Київ-Баскет".

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      Київ-Баскет – Політехнік 77:81 (18:12, 15:19, 21:20, 23:30)

      Поєдинок почався за низької результативності. Першого влучання вболівальники чекали майже три з половиною хвилини. З початком другої 10-хвилинки кияни відчули впевненість. Кращі реалізація та гра під щитами дозволила збільшити різницю до 12-ти очок. Та до кінця першої половини матчу такого запалу господарям не вистачило. Кияни стали дедалі більше помилятися, чим досить ефективно скористалися гості. До великої перерви "Політехнік" скоротив відставання до двох очок.

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      Більшу частину третьої чверті на майданчику йшла рівна боротьба. Паритет спробували порушити господарі. Спалах активності дозволив на певний час захопити ігрову перевагу. Та гості знову проявили характер. Триочковий легіонера харків'ян Кромера за 30 секунд до кінця ігрового часу в підсумку виявився нездоланним для киян.

      Одеса на власному майданчику не змогла переграти Миколаїв, поступившись на 8 очок.

      Одеса – Миколаїв 85:93 (20:25, 26:23, 18:21, 21:24)

      Усе в цьому матчі вирішувалося у кінцевій чверті, яку команди розпочинали з рахунку "+5" для гостей. "Одеса" почала наздоганяти "корабелів" під завісу матчу за рахунок Хелманіса. Але не сконцентрована гра у захисті не дозволила команді Олега Юшкіна перехопити ініціативу. Господарі дозволили миколаївцям набрати серію очок другого шансу та збилися на індивідуальні дії у захисті.

      Крапку у цьому матчі поставив Сергій Попов – захисник Миколаєва за 30 секунд до кінця основного часу зустрічі влучив триочковий та повернув своїй команді 7 очок переваги, які відіграти підопічні Олега Юшкіна просто не встигли.

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      Справжній трилер розгорнувся в Черкасах, де тамтешня команда мінімально програла гостям з Дніпра.

      Черкаські Мавки – Дніпро 89:91 (24:24, 23:22, 17:22, 25:23)

      Доля матчу вирішувалася в останній чверті, який з влучного триочкового холоднокровно розпочав дніпрянин Сізов, на що дещо пізніше "Мавпи" відповіли шістьма поспіль балами від Отверченка. Команда Максима Міхельсона весь час наздоганяла суперника, аж до останньої хвилини гри, коли за 52 секунди до завершення основного часу рахунок все ж став рівний.

      Після цього шальки терезів були на користь господарів паркету: за 19 секунд до фінальної сирени рахунок на табло був рівний та володіння було в "Черкас". Проте Кольченко не влучив з проходу та лишив суперникам 8 секунд на відповідь. Сізов впорався за 5: забив два бали та лишив на відповідь Черкасам ще 3 секунди. Після хвилини від тренера Мавп Кольченко кидав на овертайм, не влучив, проте заробив фол. Капітан черкасців влучив два з двох та зрівняв рахунок, на годиннику лишалось 0.5 секунди. Ревзін накинув на алей-уп досвідченому Фесенку і той не схибив. 89:91 перемога "Дніпра".

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      Теги: Спорт Баскетбол БК "Політехнік" БК "Дніпро" БК "Одеса" БК "Черкаські Мавпи" БК "Київ-Баскет" БК "Миколаїв" чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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