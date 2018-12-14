"Політехнік" вийшов в 1/4 Кубка України з баскетболу, "Миколаїв" здолав свій дублюючий склад

Харківський "Політехнік" здобув першу офіційну перемогу цього сезону на власному паркеті. Команда Володимира Коваля без особливих зусиль вдруге обіграла дублюючий склад "Дніпра".

"Політехнік" – "Дніпро-2" 103:83 (32:27, 23:24, 32:11,16:21)

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Гравці політехніка виграли спірний м’яч та одразу побігли в атаку, проте лідер господарів Кромер свій перший дальній кидок промазав. Дніпряни ж змогли набрати бали в своїй першій атаці: влучим був Мойсей Кім з середньої дистанції, який до того ж заробив фол на собі. Після цього гості зуміли навіть організувати невеликий ривок та повести з різницею в 5 балів.

Але господарі досить швидко відігрались: ще через дві хвилини лідер харків’ян Грем вивів свою команду вперед у рахунку. Надалі в першій чверті команди грали рівно та результативно, через що лідер змінювався декілька разів. 32:27.

В другій десятихвилинці друга команда "Дніпра" навіть додала та зусиллями Кіма та Бондарчука навіть мінімально виграли період – 55:51.

У другій половині гри головний тренер "Політехніка" Володимир Коваль почав знімати гравців основи та, відповідно, дав час найближчому резерву команди. Проте, малюнок гри це не зіпсувало: як в третій так і в четвертій чверті, саме гравці в червоній формі мали перевагу та, відповідно, без великих зусиль довели матч до другої перемоги над "Дніпро-2".

Таким чином харків’яни оформили свою першу офіційну перемогу на домашньому паркеті та вийшли до 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу.

"Миколаїв-2" – "Миколаїв" 58:118 (18:37, 17:29, 9:29, 14:23)

Команда Віталія Чернія в легкому матчі розібралась зі своїми ж молодими гравцями.

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Стартове вкидання виграв гравець основної команди "Миколаєва" – Антон Давидюк, який вже через 5 секунд після старту гри закинув свої перші бали, ефектно реалізувавши алей-уп після передачі Зотова. Молоді миколаївці ж відповіли двома балами після проходу від Мещерякова. Проте, невтомний Давидюк знову реалізував свій кидок, а після цього виконав перехоплення, що послугувало стартом потужного ривку основної команди "Миколаєва".

Після неповних трьох хвилин гри рахунок вже був 4:11 на користь умовних гостей. Після цього дублюючій команді вдалося дещо скоротити відставання, але не на довго. В кінцівці ж серія влучних дальніх від Зотова і Тонченка тільки збільшила різницю – 18:37.

В другій чверті малюнок гри кардинально не змінився: головна команда "Миколаєва" продовжила домінувати на перкеті та збільшувати різницю в рахунку – 35:66.

Після перерви обидві команди вийшли на майданчик з бажанням продемонструвати глядачам як можна більше яскравого баскетболу: триочкові з 9 метрів, данки та алей-упи – все це було в достатній кількості у другій половині гри.

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Команда Віталія Чернія жодного разу не давала приводу сумніватися в собі та потужно обіграла свій же дублюючий склад. В другій половині миколаївці не збавили обертів та продовжили результативну гру, а в підсумку номінальні гості набрали 118 балів. Завершилась гра за рахунку 58:118.

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