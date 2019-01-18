"Політехнік" їде в гості до "незручного" "Запоріжжя": анонс матчу баскетбольної Суперліги

У нинішньому сезоні Суперліги Парі-Матч "Політехнік" можна назвати одним з найбільш зручних суперників для "Запоріжжя". Вдома підопічні Валерія Плеханов виграли з розгромним рахунком 104:77. А потім привезли з Харкова перемогу 95:74.

Втім, команда Володимира Коваля напевно пам'ятає ті ігри і бажання взяти реванш лише додає їм мотивації.

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До того ж багато хто відзначає, що "Політехнік" вже не та команда, яка так легко розлучалася з очками на старті сезону. Харків'яни підтяглися, і їм потрібно зовсім небагато, щоб прописатися в верхній частині турнірної таблиці. До того ж "Політехнік", на відміну від запорожців, пробився в "Фінал чотирьох", і з цим треба рахуватися.

"У Суперлізі Парі-Матч все команди підрівнялися. Ні до кого не можна ставитися абияк. Але зараз такий ігровий ритм, що він в принципі не дає розслабитися. Що стосується "Політехніка", то його на початку року говорять лише про їх вузької ротації. Отримав травму лідер команди Кровер. Проте, харків'яни залишаються серйозними суперниками", – розповів головний тренер БК "Запоріжжя" Валерій Плеханов

Харків'яни ще явно не показали все, на що здатні. У плей-офф і Кубку України вони залишаються справжньою "темною конячкою", а, значить, від них варто чекати сюрпризів. І "Запоріжжя" має про це пам'ятати.

"Запоріжжя" досить сильний колектив, він бореться за високі місця в таблиці і, думаю, буде боротися за медалі Суперліги Парі-Матч. Тому гра з таким сильним суперником вимагає серйозної концентрації. Вони намагаються грати в швидкий баскетбол, у них є три яскраво виражених лідера, це американські легіонери. Є і хороші українські гравці, той же Андрій Мироненко. Передня лінія "Запоріжжя" добре укомплектована. Ми зі свого боку постараємося показати якісний баскетбол", – заявив головний тренер "Політехніка" Володимир Коваль.