"Політехнік" здобув першу перемогу в сезоні

У п'ятницю, 16 листопада, "Політехнік" вдома розгромив "Одесу" в рамках 7 туру Суперліги і здобув першу перемогу в сезоні.

"Одеса" – "Політехнік" 74:92 (15:24, 25:22, 16:24, 18:22)

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"Політехнік" неочікувано впевнено виграв першу половину матчу. Гості мали перевагу на щитах за рахунок корисної гри новачка Грема, який ще до великої перерви записав до активу дабл-дабл. Американський бігмен харків’ян домінував у фарбі, а його співвітчизник Кромер своїми індивідуальними діями у нападі тримав гостей на комфортній двозначній дистанції від одеситів.

Команда Олега Юшкіна трохи прокинулась наприкінці другої чверті і, скориставшись помилками суперника у нападі, за рахунок швидких відривів скортила відставання перед великою перервою до 6 очок.

Здавалось би, одесити розпочали другу половину з натяку на камбек, коли Пустозвонов влучним триочковим скоротив відставання господарів до 3 балів. Але на більше "моряки" не спромоглись: тріо американців харків’ян здебільшого за рахунок індивідуальних дій повернули їм двозначну перевагу. Окремо, звичайно, варто відзначити Кромера, з яким одесити у нападі впоратись так і не зуміли. Цей захисник раз по раз своїми влучними триочковими ховав надії команди Юшкіна на повернення до гри.

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Одесити, як не намагались, так і не зуміли прокинутись у цій грі, а харків’яни продовжували закидувати кошик суперника влучними триочковими. "Політехнік" лідирував у рахунку протягом усього матчу, який довів до першої перемоги сезону з рахунком 92:74.

Команда Володимира Коваля взяла реванш у "Одеси" за поразку в першому колі, а головним героєм гри став Ті Джей Кромер, який набрав 35 очок, реалізувавши 7 з 12 триочкових (РЕ +37). У господарів за провальної гри стартової п'ятірки вдало з лави до гри увійшов Пустозонов, який до 19 очок додав 4 перехоплення (РЕ +22).

"Політехнік" свій наступний матч в національній першості проведе 18 листопада в Южному проти "Хіміка", а "Одеса" аж 6 грудня вдома прийматиме "Миколаїв".

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