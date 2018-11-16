23:20
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      "Політехнік" здобув першу перемогу в сезоні

      18 Читать новость на русском
      "Політехнік" розгромив "Одесу"
      "Політехнік" розгромив "Одесу" / ФБУ

      У п'ятницю, 16 листопада, "Політехнік" вдома розгромив "Одесу" в рамках 7 туру Суперліги і здобув першу перемогу в сезоні.

      "Одеса" – "Політехнік" 74:92 (15:24, 25:22, 16:24, 18:22)

      Читайте також: Данк українця Леня потрапив у топ-5 найкращих моментів дня в НБА: відео

      "Політехнік" неочікувано впевнено виграв першу половину матчу. Гості мали перевагу на щитах за рахунок корисної гри новачка Грема, який ще до великої перерви записав до активу дабл-дабл. Американський бігмен харків’ян домінував у фарбі, а його співвітчизник Кромер своїми індивідуальними діями у нападі тримав гостей на комфортній двозначній дистанції від одеситів.

      Команда Олега Юшкіна трохи прокинулась наприкінці другої чверті і, скориставшись помилками суперника у нападі, за рахунок швидких відривів скортила відставання перед великою перервою до 6 очок.

      Здавалось би, одесити розпочали другу половину з натяку на камбек, коли Пустозвонов влучним триочковим скоротив відставання господарів до 3 балів. Але на більше "моряки" не спромоглись: тріо американців харків’ян здебільшого за рахунок індивідуальних дій повернули їм двозначну перевагу. Окремо, звичайно, варто відзначити Кромера, з яким одесити у нападі впоратись так і не зуміли. Цей захисник раз по раз своїми влучними триочковими ховав надії команди Юшкіна на повернення до гри.

      Читайте також: Збірна України вирушила на заключні матчі Євровідбору: склад команди

      Одесити, як не намагались, так і не зуміли прокинутись у цій грі, а харків’яни продовжували закидувати кошик суперника влучними триочковими. "Політехнік" лідирував у рахунку протягом усього матчу, який довів до першої перемоги сезону з рахунком 92:74.

      Команда Володимира Коваля взяла реванш у "Одеси" за поразку в першому колі, а головним героєм гри став Ті Джей Кромер, який набрав 35 очок, реалізувавши 7 з 12 триочкових (РЕ +37). У господарів за провальної гри стартової п'ятірки вдало з лави до гри увійшов Пустозонов, який до 19 очок додав 4 перехоплення (РЕ +22).

      "Політехнік" свій наступний матч в національній першості проведе 18 листопада в Южному проти "Хіміка", а "Одеса" аж 6 грудня вдома прийматиме "Миколаїв".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      сьогодні , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 144
      Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      сьогодні , 22:25 Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      1959
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      сьогодні , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 728
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      сьогодні , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1379
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      сьогодні , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 6214
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      У Луцьку сухо. "Волинь" - "Ворскла" - 0:0
       23 березня 2014 , 19:37
      Лідерство залишається в Мадриді. "Реал" - "Райо Вальєкано" - 5:1. ВІДЕО
       8 листопада 2014 , 22:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук