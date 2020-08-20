На піар своєї особи у фейсбуці у 2020 році найбільше витратили п'ятий президент Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. Також цьогоріч охоче платять за критику президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Офіційна кампанія до місцевих виборів стартує 5 вересня. Однак вже з початку 2020 року на рекламу, пов'язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, в українському фейсбук-сегменті вже витратили понад 1,1 мільйона доларів (близько 30 мільйонів гривень). Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

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Витрати українських сторінок на політичну рекламу у фейсбуці / Інфографіка "ЧЕСНО"

Лише частина витрачених грошей припадає на офіційні сторінки політиків чи політичних сил. Солідні суми платять за рекламу різноманітні українські медіа або ті, хто під них маскується.

Від січня до липня 2020 року найбільше на рекламу витратили

Петро Порошенко (52,3 тисячі доларів);

програма "Шустер LIVE" (39 тисяч доларів);

Микола Тищенко (20,7 тисячі доларів);

"Партія Шарія" ( 19,8 тисячі доларів);

міський паблік "Городок" (17,8 тисячі доларів);

Володимир Гройсман (понад 17,5 тисячі доларів);

"Обозреватель" (16,5 тисячі доларів).

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Чималі гроші на рекламу витрачають і фейсбук-сторінки, які позитивно висвітлюють діяльність нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Також рекламу активно купують кандидати на місцеві вибори від найвідоміших партій України та мажоритарники.

Топ-20 сторінок, які найбільше витратили на рекламу у фейсбуці / Інфографіка "ЧЕСНО"

Топ-5 партій, які сукупно витратили найбільше на рекламу

"Українська галицька партія" (23,2 тисячі доларів);

"Партія Шарія" (20,7 тисячі доларів);

"Європейська солідарність" (18,4 тисячі доларів);

"Слуга народу" (15,1 тисячі доларів);

"Голос" (7,18 тисячі доларів).

Популярною в Україні є і так звана "чорна" реклама. За негативні дописи про конкурентів наші політики готові викласти кругленькі суми.

Топ-5 політиків, на критику яких витратили найбільше