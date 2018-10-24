Політична реклама в Україні: груша для биття і серце парламентських перегонів 2006 та 2007 років

Україна увійшла в передвиборчу осінь. Хоч президентська кампанія-2019 офіційно розпочнеться лише за декілька місяців, але політичної реклами вже вдосталь. Напередодні чергових виборів 24 канал нагадує, як агітували та маніпулювали у 2006 та 2007 роках, під час двох парламентських кампаній.

Чим запам'яталися вибори-2006

У 2006 році за місця у Верховній Раді змагалося 17 виборчих блоків і 28 партій – рекордна кількість політичних утворень у порівнянні з минулими роками. Під час виборчих перегонів сформувалося дві опозиційні сили – Партія регіонів та "Блок Юлії Тимошенко" (БЮТ), які пройшли у парламент з непоганими результатами (186 та 129 мандатів відповідно).

Третіми до ВР зайшли народні депутати із Народного союзу "Наша Україна" (НСНУ), відхопили свої місця в парламенті також члени Соціалістичної та Комуністичної партій України. На п'яти їм наступали блок Наталії Вітренко "Народна позиція" та політсила Володимира Литвина, які, втім, не змогли подолати 3% виборчий бар'єр.

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Як зазначає політолог Олександр Леонов, ця електоральна кампанія була цікава тим, що відбулася на тлі розколу "помаранчевої" команди: після відставки з поста прем'єр-міністра восени 2005 року Тимошенко пішла у жорстку опозицію до влади. Натомість Партія регіонів продовжувала гнути свою проросійську лінію і працювати із виборцями зі сходу та півдня України. А грушею для биття з усіх боків став НСНУ.

Це була гра, коли всі били одного, і "Наша Україна" не знайшла, що відповісти саме в тих умовах, коли ще не стих свіжий скандал із розпадом "помаранчевої" команди. Тоді ми побачили, як телебачення ледь не єдиним фронтом виступало проти Президента Віктора Ющенка і його політичної сили,

– розповідає експерт.

"Перли" телереклами

Прикладом цієї тези є передвиборчий ролик блоку "Не так!" зразка 2006 року. Між іншим, членами політичного формування були екс-регіонали Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, а також кум Путіна Віктор Медведчук. Сама назва блоку висловлювала основну ідею неприйняття політики Ющенка. "Нетаківці" активно критикували "помаранчеву" владу, виступали за зближення України з Росією та заперечували ідею вступу в НАТО.

Передвиборча реклама блоку "Не так!": дивіться відео

До речі, про телебачення та виборчі меседжі, які транслювалися з блакитних екранів. Серед них – мовне питання. Зокрема, тема надання російській мові державного статусу, яку, окрім Партії регіонів, розкручувала і Наталія Вітренко. Пригадати лише відеоролик, в якому вчителька не дозволяє дитині вийти з класу, бо дівчинка проситься російською мовою.

Політична реклама блоку Наталії Вітренко у підтримку російської мови:

Або ж актуальна з огляду на останні події тема церкви. У 2006 році Вітренко випустила рекламу про темношкірого священика, в кінці якої лунає заклик "Захистимо канонічне православ'я!". Не зрозуміло, яким чином утискалось "канонічне православ'я", однак факт канонічного расизму в цьому ролику очевидний.

Вітренко не оминула у своїй передвиборчій агітації тему церкви: дивіться відео

Антиукраїнську риторику озвучувала у своїх телепосланнях до виборця і Комуністична партія (КПУ). Політтехнологи комуністів апелювали до боротьби з "фашизмом" та "нацизмом", що нібито насаджується в Україні "західними маріонетками".

Лідер КПУ Петро Симоненко запевняв, що лише узаконення російської мови збереже цілісність Україні: дивіться відео

Натомість агітація за Володимира Литвина вирізнялася з поміж інших рекламних "перлів" не лише візуально, але й змістом. Так, тільки у роликах для його "Народного блоку" використовували анімацію. Політтехнологи Литвина акцентували на ідеї єдності України. Візьмемо до прикладу відео, де політик з'єднує розірваний "синіми" та "помаранчевими" канат.

Відеоролик у підтримку "Народного блоку" Литвина:

Виборча кампанія політсили Литвина була, за підрахунками фахівців, найзатратнішою, проте це не допомогло врятувати її від провалу.

Телевізійна агітація у 2006 році: дивіться рекламні ролики різних партій

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Стратегія "регіоналів"

Партія регіонів на виборах 2006 року та на дострокових парламентських перегонах 2007-го вирішила зіграти на розчаруванні виборців у "помаранчевих" лідерах. Окрім цього, "регіонали" поставили перед собою мету вибити ґрунт з-під ніг блоку Тимошенко.

Головними меседжами, які вони транслювали для виборців, були такі:

Помаранчева революція провалилася; "помаранчева коаліція" – не функціональна, а її учасники не можуть працювати разом; Україна як держава не може дозволити собі повернутися в минуле; ці вибори повинні привести до влади уряд, здатний досягти покращення рівня життя.

Що ж стосується проблематики кампанії, то акцент робився на темах, які найбільше хвилювали населення – підвищення зарплат, боротьба з бідністю, стабільність цін.

Особливості політреклами "регіоналів" у 2006 та 2007 роках – синьо-білі кольори, соціальна тематика та герої з народу:

Партія регіонів опиралася на свої базові регіони та риторику, яка озвучувалася раніше – про ворогів-бандерівців, антиНАТО. Саме тоді і розпочалася жорстка кампанія проти вступу України до Альянсу (тут варто згадати блокування кораблів США у Феодосії навесні і влітку 2006 року, або ж протест обласних рад проти спільних навчань з НАТО, на що не було жорсткої реакції з Києва). Фактично місцеве самоврядування було використане як елемент політичної технології,

– пояснює Леонов.

За словами політолога, цей хід "регіоналів" був сходинкою до подій 2014 року на Донбасі та в Криму, коли місцеві органи самоврядування виходили за межі своїх повноважень, не отримуючи покарання за такі дії, що згодом увійшло у традицію. Зараз це враховується політиками у формуванні загальнодержавної політики.

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Головні символи і тези виборчої кампанії БЮТ

Слоган "Справедливість є, за неї варто боротися" став основою всієї кампанії "Блоку Юлії Тимошенко". Команда леді Ю намагалася зосередити увагу виборців на тому, що вона як прем'єр-міністр стала жертвою підступності та брехні в українській політиці, тому голос, відданий за БЮТ, стане боротьбою за справедливість.

Політична сила обігрувала теми "корупційного скандалу", "зради національних інтересів" тощо. Тимошенко хотіла переконати українців у тому, що оточення Ющенка – "нечисте на руку", а вона боролася з ним, тому і була усунута з посади.

Офіційний білборд БЮТ у 2006 році

У кампанії БЮТ також використали тезу про "вибори прем'єра", нав'язуючи суспільству думку, начебто вибори до ВР – це насправді вибори прем'єр-міністра. Саме у 2006 році Тимошенко сказала, що партія, яку обере виборець, буде висувати прем'єра, тому необхідно голосувати за БЮТ, аби главою уряду не став Віктор Янукович. Тоді такий прийом спрацював, зауважує Леонов.

Під час виборчої кампанії-2006 Тимошенко розпочала боротьбу за крісло прем'єра

Образ серця став головним символом БЮТ. Його зобразили у вигляді галочки у виборчому бюлетені, що трактувалося як заклик: голосуйте серцем.

Окрім того, лідери "Блоку Юлії Тимошенко" інтенсивно проводили регіональні поїздки, але не тільки в останні два тижні, а й протягом останніх шести місяців виборчої кампанії.

Тимошенко провела шалений за ефективністю тур Україною, і це був перший випадок, коли за останні два тижні до дня виборів вона ледь не подвоїла свій рейтинг. Те ж саме вона фактично повторила наступного року, і знову наблизилась до Партії регіонів за показниками. Примітно, що у 2007-му Тимошенко йшла на вибори з тими ж самими гаслами,

– пригадує експерт.

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"Наша Україна": назад у майбутнє

А "помаранчевий" штаб у 2006-му вирішив не експериментувати і використати гасла та принципи політичної пропаганди часів президентської кампанії Віктора Ющенка. Залишилися незмінними символ підкови, помаранчевий колір та ідея української ідентичності. НСНУ висунули гасла "Україна у нас одна" та "Не зрадь Майдан!". Особливо негативно психологи оцінили останній заклик, оскільки він був звернений до подій, які відбувалися в минулому, адже всі, хто міг "зрадити Майдан", давно це зробили.

Гасло НСНУ "На зрадь Майдан!" викликало неоднозначну реакцію у населення

"Наша Україна" ніби експлуатувала залишки "майданної" енергії, нічого не пропонуючи натомість. Помаранчевий колір дійсно асоціюється з енергією, однак у цьому випадку простежувався швидше страх втратити старі завоювання.

Тема Майдану простежувалася і в телевізійних роликах партії Ющенка:

Хоча за рік діяльності нової влади з'явилося чимало позитивних результатів, які можна було б використати для політичної реклами і привернення уваги навіть східно-південного електорату, але політтехнологи НСНУ цього не зробили, що в результаті ніяк не посприяло зростанню рейтингу партії.

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Що змінилося під час виборчої кампанії у 2007 році

На думку Олександра Леонова, найпомітніші зміни відбулися саме в "Нашій Україні". Її лідери спробували оновити партійний список, і ця спроба виявилася вдалою. Так був сформований блок "Наша Україна – Народна самооборона" (НУНС), члени якого за ключове гасло на виборах 2007 року взяли необхідність скасування депутатської недоторканості та привілеїв. Проте після обрання до парламенту про цю вимогу "забули".

"Ми скасуємо депутатську недоторканність!" – головне гасло НУНС на виборах до ВР у 2007 році

У блоку було ще одне популярне гасло "Закон один для всіх", але в нього, за словами політолога, не дуже вірили.

Виборча кампанія "Нашої України – Народної самооборони" характеризувалася тим, що її автори намагалися повернути символіку Майдану, натомість всі інші партії намагалися відійти від "помаранчевої" тематики.

Перша п'ятірка НУНС виглядала так: Юрій Луценко, В'ячеслав Кириленко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук.

Лідери НУНС (справа наліво): Микола Катеринчук, В'ячеслав Кириленко, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко, Арсеній Яценюк

Значення парламентських кампаній 2006 та 2007 років для України

Важливим моментом дострокових парламентських перегонів тоді було те, що вони відбувалися без такої відкритої ворожнечі між Партією регіонів, БЮТом і "Нашою Україною", розмірковує експерт.

Що стосується "регіоналів", то під час виборчої кампанії-2006 вони виступали суто з опозиційних міркувань, а у 2007 році "синьо-білі" позиціювали себе як партію, відповідальну за уряд. Вони продовжили повторювати свої тези, які працювали: і про єдність з Росією, і про антиНАТО. На превеликий жаль, непрямим чином Юлія Тимошенко підтримувала ці ідеї у своїй кампанії. Це у 2009-му вона відкрито заявила, що Україна не вступить до альянсу, бо проти цього Росія. А тоді, у 2006-2007 роках, закладалися підвалини проблем, які вистрелили у 2014 році,

– переконаний Леонов.

Загалом ці виборчі кампанії, на його думку, були визначними для України тим, що БЮТ став великим політичним гравцем. Разом із Партією регіонів – це були найбільші фракції у Верховній Раді.

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