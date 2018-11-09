Політична реклама в Україні: парламентські вибори-2012 – сповзання до диктатури та опір опозиції

Україна увійшла в передвиборчу осінь. Хоч президентська кампанія-2019 офіційно розпочнеться лише за декілька місяців, але політичної реклами вже вдосталь. Напередодні чергових виборів 24 канал нагадує, як агітували та маніпулювали у 2012 році, під час парламентських виборів, та що ці перегони віщували для країни.

Передумови парламентської кампанії-2012

Після перемоги на президентських виборах у 2010 році Віктор Янукович почав вибудовувати вертикаль влади під себе та свою "Сім'ю" – олігархічний клан, чиє керівництво (якщо це можна так назвати) країною ледь не призвело до втрати державності та перетворення України на маріонетку Росії.

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За два роки уряд Миколи Азарова, якого Янукович призначив прем'єр-міністром, провів низку законодавчих змін, які були вигідні Партії регіонів і негативно позначилися на суспільно-політичному житті України. Зокрема, ці зміни стосувалися і виборчого законодавства. Так, у листопаді 2011 року Верховна Рада ухвалила новий закон, згідно з яким встановлювався п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і змішана виборча система: 225 депутатів обиралися в загальнодержавному багатомандатному окрузі, а інші 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах.

До участі у перегонах допускалися лише політичні партії, натомість блоки, які складаються з партій, вибували з кампанії. Це, на думку експертів, зробили для того, щоб розрізнена опозиція не змогла об'єднатися.

У 2011-му Янукович запроторив за ґрати екс-прем'єра Юлію Тимошенко, а через рік – ще одного опозиційного лідера Юрія Луценка.

Окрім того, було ухвалено мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який лише поглибив розкол між Сходом та Заходом України, первістки якого були закладені політтехнологами "регіоналів" у 2003-2004 роках.

Ці та інші моменти призвели до того, що українське суспільство ще до початку виборчої кампанії висловлювало недовіру до чесності виборів-2012.

Запит на "третю силу"

Це був рік, коли соціологія як наука, яка достатньо точно передбачає результати виборів, повністю програла. І проблема не стільки у замовних рейтингах чи використанні соціології як передвиборчої технології, де відбувалися різного роду маніпуляції та фальсифікації передвиборчих рейтингів, а в тому, що люди просто відмовлялися розповідати інтерв'юерам, які проводили опитування, про своїх фаворитів та говорили, що ще не визначились із вибором. Саме це дало достатньо цікавий результат, бо в Києві на мажоритарці, практично в усіх округах показники демонстрували, що виграють представники Партії регіонів. Однак в результаті вони не виграли у жодному. "Свобода" ж показала карколомний результат – вона фактично подвоїла прогнози, і замість 5% набрала 10%,

– розповідає політолог Олександр Леонов.

Важливим моментом, який, на думку експерта, вперше зіграв на виборах – це запит на "третю силу", якою виявилася партія Віталія Кличка "Удар". Запит, продовжує Леонов, був спрямований на те, щоб з'явилася сила, яка відрізнялася від головних конкурентів парламентських перегонів. У 2012-му ними були Партія регіонів і Об'єднана опозиція, яка грала на протистоянні влади та на тому, що її фактичний лідер – Юлія Тимошенко – була в ув'язненні.

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"Ударна" передвиборча кампанія партії Кличка

"Настав час удару" – лейтмотив усієї політичної реклами цієї політсили. Її лідера Віталія Кличка знали і поважали не лише в Україні, а й за її межами, тому політтехнологи зробили ставку на його зірковій персоні і запропонували виборцю голосувати за сильного, порядного і відкритого лідера, який приведе в політику нові обличчя. "Удар" орієнтувався на молодь та населення працездатного віку, обіцяючи боротьбу з корупцією, реформи в галузі освіти і медицини, а також європейський курс розвитку України.



Політична реклама партії "Удар Віталія Кличка" була переважно орієнтована на молодь



"Ударники" обіцяли люструвати всіх чиновників-корупціонерів

У відеороликах "Удару" головними персонажами були прості люди і, відповідно, соціальна тематика, а сам Кличко завжди з'являвся вже в кінці реклами, що, на думку фахівців, було ознакою хорошого тону у політичній агітації.

Відеоролик у підтримку партії "Удар Віталія Кличка":

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Опір диктатурі

На початку 2012 року лідери опозиційних партій вирішили об'єднатися і стати єдиним фронтом проти режиму Януковича. Так був створений Комітет опору диктатурі та Об'єднана опозиція (ОО), до якої увійшли ВО "Батьківщина", "Фронт Змін", "НУНС", ВО "Свобода", "Громадська Позиція" та "УДАР". Члени ОО домовилися про створення єдиної фракції у новообраному парламенті.

Саме тоді з'явився цей кістяк – Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов і ще декілька достатньо впливових представників "Батьківщини" та "Фронту змін", які зрештою у 2014 році об'єдналися для того, щоб перетворитися в нову партію,

– зауважує Леонов.



Підписання угоди про коаліцію опозиційних партій напередодні виборів-2012

Що стосується Тимошенко, то вона навіть в ув'язненні змогла стати головним обличчям виборчої кампанії Об'єднаної опозиції: її портрети не зникли з білбордів та агітаційних матеріалів. Але тепер поруч з Леді Ю на щитах красувався й Арсеній Яценюк.



Головним гаслом опозиції на виборах-2012 стало: "Ми об'єдналися заради України"



Об'єднані опозиціонери з ВО "Батьківщини" обіцяли зупинити олігархічний клан Партії регіонів

У телерекламі опозиції не напряму обігрувалися всі негативні сторони політичного оточення Януковича: дивіться відео

Заклик "Голосуй за себе, голосуй за Батьківщину" став останнім гаслом передвиборчої кампанії Об'єднаної опозиції у 2012 році.



ВО "Батьківщина" використала стилістику попередніх років: мінімалізм у дизайні, поєднання контрастних червоного, чорного та білого кольорів

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Стабільна критика "папєрєдніків"

Щодо "регіоналів", то під час цих виборчих перегонів партія не відійшла від своїх месиджів і синьо-білої візуальної картинки. Якщо у 2007-му політична сила Януковича обіцяла стабільність, то у 2012-му її, судячи з білбордів, нібито було досягнуто. Політтехнологи Партії регіонів намагалися зіграти на контрасті, переконуючи виборця в тому, що всі біди України – від "помаранчевих" "папєрєдніків", натомість Янукович та його команда забезпечить країні добробут.



"Регіонали" переконували виборців у тому, що "помаранчеві" лідери привели Україну до розрухи

В агітаційних роликах Партії регіонів також було багато антипіару опозиційних політиків. За підрахунками соціологів, саме "регіонали" крутили найбільше телереклами.

Антиреклама партії "Удар Віталія Кличка" від "регіоналів": дивіться відео

Відеоролики "регіоналів" – це суцільна критика "помаранчевих" політиків:

Окрім цього, Партія регіонів "продавлювала" болючу для суспільства тему мови, обіцяючи надати російській статус державної.



У 2012 році мовне питання не зникло з передвиборчої програми "синьо-блакитних"

Бабуся не голосує за "регіоналів"

Але й без чорного піару Партії регіонів не обійшлося. До того ж, дуже вдалого. Напевно, більшість пригадає білборд із бабусею та котом, який наробив чимало галасу у 2012 році. Його автора – Максима Голосного, громадського діяча із Дніпропетровщини – навіть оголосили у всеукраїнських карний розшук без будь-яких обвинувачень, а власника рекламного щита після телефонної розмови з топ-посадовцем з оточення Януковича відвезли в реанімацію.



Білборд із бабусею та котом став популярним інтернет-мемом на роки

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Шлях "не туди"

Хай там як, але представники Партії регіонів взяли свої голоси у Східній, Західній і частково Центральній Україні. Звісно, вони розраховували на більше, проте, якби тоді не діяла мажоритарна система, то "регіонали" і комуністи втратили б значний відсоток голосів. Саме мажоритарка дозволила створити більшість у парламенті. Не конституційну, але тим не менше, акцентує увагу Леонов.

"У 2012 році активно розігрувалася тема націоналізму. Підозрюю, що частково навіть "регіонали" підігрували "Свободі" для того, щоб створити так званих жупелів (антиподів собі – "24") у Раді, а також підігріти страх до загрози націоналізму, але люди тоді активно голосували за "свободівців", і не лише через переконання чи те, що їм дійсно симпатизував лідер партії Олег Тягнибок, а тому, що вони сподівалися, що "Свобода" – це та сила, яка дасть "регіоналам" у морду, – зазначає аналітик.



"Свобода" – ще одна політична сила, яка, як і "Удар" Кличка, успішно "вистрелила" під час виборів у 2012-му

За слова Леонова, ставка на масову рекламу і відносну економічну стабільність все одно не зіграла для Партії регіонів. Для кліки Януковича почав вилазити боком її наступ на середній і малий бізнес.

Бізнес зрозумів, що діється, тому непрямо, але фінансував опозиційні партії. У повітрі відчувалося, що все йде зовсім не туди, навіть стабільність гривні була штучною. Зароджувався тотальний контроль над обігом валюти. На підсвідомому рівні люди розуміли, що все йде до створення поліцейської держави за російським зразком, де бізнес не можна робити без згоди влади,

– із сумом пригадує експерт.

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