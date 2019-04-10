Політичний оглядач розповів про чорні технології на президентських виборах

Журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець у програмі "Що це було?" розповів про брудні технології, які застосовують на президентських виборах, а також їх вплив на вибір українських громадян.

Про дебати

– Ще до того, як ЦВК оголосила остаточні результати першого туру Володимир Зеленський вже почав перебирати на себе ковдру. Він показав чинному президенту, що не боїться приймати його виклики та дискусій.

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– За моєю інсайдерською інформацією, у штабі Зеленського не очікували, що Порошенко прийме виклик і погодиться здавати аналізи та дебатувати на стадіоні. Адже це доволі незвична сфера діяльності для президента. Але Порошенко погодився грати за чужими правилами.

– Тим часом у штабі Зеленського заявили, що не бачать сенсу у цих дебатах, адже лідер президентських перегонів і так має велику підтримку серед українців.

Про чорні технології на виборах

– Наразі чорні технології відходять у минуле. Можливо, вони існують у соціальних мережах, але якось проходять повз нас. Є фейкові сторінки, проплачена реклама тощо. Але це все вже не діє на виборця. Це пов'язано з тим, що молодий виборець вміє аналізувати та фільтрувати інформацію.

– Я говорив з командою президента щодо його піар-кампанії. Як ми бачимо, він продає багато негативних емоцій. А суспільство вже втомилося від негативу та якихось загроз. Натомість люди хочуть чогось свіжого та легкого. Це вони отримують від іншого кандидата.



Політичні білборди "Порошенко або Путін"

Про компромати на виборах

– Якщо чесно, то я не вірю у те, що компромати можуть щось змінити. На мою думку, українці вже перенаситилися цими зливами інформації, і реагують на них спокійніше. У штабі Петра Порошенка наголосили, що мають ще компромати на опонента.

– Можу з упевненістю сказати, що Порошенко не допустить ніяких фальсифікацій на виборах. Адже йому важливо залишитися в очах міжнародної спільноти демократом.

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