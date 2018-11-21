Політичний провал: Кремль не може вдарити по Україні через проросійських політиків

Довгими місяцями окупанти домовлялися між собою, щоб дійти згоди щодо дій їх маріонеток у Верховній Раді.

Доки російські куратори зосередилися навколо "виборів" у псевдореспубліках та займалися облаштуванням вертикалі влади у "ДНР" та "ЛНР", трохи провалився їх київський політичний фронт. На жаль, не зовсім остаточно...

Йдеться про посилення окремих політсил для створення серйозної опозиції чинній владі. Згідно з планами, Медведчук, Рабінович та Мураєв мали б паралельним шляхами йти на вибори разом із регіоналами. Розрахунок простий: напівватна аудиторія партії "За життя" симпатизує колишнім "ригам", а зовсім божевільні "ватники" якраз цілком підтримують "Опоблок". За умов об'єднання зусиль та обрання одного кандидата у президенти "зі сходу", позиції проросійських сил покращувалися б. При цьому, коли б вони (у разі потреби) злилися в єдиний кулак із Тимошенко, яка націлилася на молодшу від "ригів" зону 40-55, була б біда.

Але дещо пішло не так суто через жадібність та гризню в опозиціонерських лавах. Якщо із партією Медведчука – Рабіновича все ясно, то регіонали ніяк не могли розібратися, хто з них головніший. Добкін, Вілкул та Бойко хотіли стати кандидатами від "Опоблоку" і почали сваритися між собою за це місце. Саме через кулуарні інтриги з партії вийшли Бойко. За ним вигнали й Льовочкіна, мовляв, ви більше не "риги", їдьте до "ДНР" взагалі.

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І Бойко, і Льовочкін цілком розуміли, що ані на президентських, ані на парламентських виборах їм майже нічого не світить, то ж і вирішили потрохи зливатися із Рабіновичем, який у парламент зайде обов‘язково та ще й їх може за собою протягнути.

Звісно, як там кажуть у народі, вихід з "Партії регіонів"/"Оппоблоку" може бути лише "за принципом Чечетова", але ж факт залишається фактом: плани РФ на об'єднання всіх та вся, із висуванням єдиного кандидату від "сходу", провалилися.

Це, звісно, ніяк не завадить Юлії Тимошенко злитися в екстазі із очільниками "За життя", але ж це може бути пізніше. У підсумку шанси на реванш зменшуються.

Порошенко ж навпаки виграє, оскільки ніж менший електорат об'єднають навколо себе його суперники, та чим більшою буде кількість кандидатів від маргінальних партій, тим йому простіше вийти у другий тур.

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Тимошенко від цього програє, бо ж фанати "Опоблоку" за неї навряд проголосують, от якби йшлося про зв'язку "За життя" – "Опоблок" – "Батьківщина" – перепало б і Юлі.

То ж, трошки російські спецслужбісти не впоралися із завданням використати антиукраїнські партії на повну. Як це не парадоксально, але завадили кремлеві саме проросійські політики.

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