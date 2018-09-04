Політично мотивована репресія: чому з Патріарха Філарета мають зняти анафему

Питання зняття анафеми з нинішнього очільника Української православної церкви Київського патріархату Філарета – невід’ємна частина розв’язання українського питання.

Про це у коментарі сайту 24 каналу заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Як відомо, разом із питанням надання автокефалії Константинопольський патріархат може також розглянути зняття анафеми з Патріарха Філарета.

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Євстратій Зоря наголосив, що ідеться не просто про особисту справу патріарха Філарета, а про цілий комплекс проблем, які, за його словами, викликані незаконними рішеннями з боку Російської православної церкви.

Якщо вважати дійсними позбавлення сану та анафему, проголошені з Москви до патріарха, то тоді з ким і на основі чого буде розбудовуватись єдина помісна церква? Адже практично весь єпископат, який зараз бере участь у цьому процесі – єпископат Київського патріархату та автокефальної церкви – мають своє канонічне положення та були посвячені у свій єпископський сан від патріарха Філарета. Тому це питання безперечно повинно вирішуватись у комплексі,

– зазначив архієпископ.

Він також пояснив, що не даремно на Синаксі – зібранні усіх архієреїв Константинопольського патріархату – серед інших доповідей була і доповідь про виключне право апеляції, яке має Константинопольський патріарх у випадках, коли у помісній церкві ієрарх чи клірик не може знайти захисту своїх канонічних прав.

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Тому це є частиною одного цілісного процесу. Ми переконані, що так само, як Томос про автокефалію буде надано, так само буде здійснено і канонічну реабілітацію Філарета, тобто визнання, що осудження, здійснене щодо нього Московським патріархатом, є неправильним і не чинним,

– сказав архієпископ.

За його словами, у питанні зняття анафеми з Патріарха Філарета, ідеться про канонічну реабілітацію. "Наприклад, є людина, осуджена сталінським судом, як ворог народу. Потім її реабілітують. Як це відбувається: розглядають справу та приходять до висновку, що ця людина не була ворогом народу, а людина, яка потапила під політично мотивовану репресію. У законному порядку справа закривається, а людина визнається незаконно осудженою. Тут відбувається те саме. Ідеться про те, що патріарх Філарет з боку Константинопольського патріархату повинен бути визнаним незаконно осудженим церковними інстанціями у Москві. Таким чином, він уже не буде вважатись під анафемою. Це означає, що він буде канонічним ієрархом і так само канонічними ієрархами будуть вважатися всі, кого він рукоположив у священний сан, починаючи із 1992 року", – наголосив він.

Що таке анафема і чому РПЦ оголосила її Філаретові? У християнстві цей термін означає відлучення від церкви та оголошення довічного прокляття.



Російська православна церква Московського патріархату оголосила анафему Філаретові у 1997 році. Це було політичне рішення, адже Філарет виступив поборником відновлення української церковної самостійності. Він ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) і залишився її митрополитом (1990–1992). У 1992 узяв участь у відновленні автокефалії – Української православної церкви Київського патріархату. На архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства.



У 1997 році на Апеляцію митрополита Філарета щодо анафеми Вселенський Патріархат та інші Помісні Православні Церкви не дали ні ствердної, ні заперечної відповіді.