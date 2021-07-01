Політика втрачає зв'язок із наукою, – експерти Global Forum on Nicotine 2021

"Майбутнє для нікотину" – тема Global Forum on Nicotine 2021. Експерти з політики, охорони здоров'я, науки і бізнесу обговорили, як використання бездимних альтернатив курцями впливає на суспільне здоров'я і чому ВООЗ пора переглянути рекомендації по боротьбі з курінням.

Починаючи з 90-х років виробники тютюнових виробів працюють над тим, щоб запропонувати курцям способи зниження ризиків для здоров'я. Було проведено низку досліджень, які внесли вклад в розвиток клінічної та епідеміологічної науки і дозволили вивести на ринок продукти зниженого ризику. Серед них поширення набули електронні системи доставки нікотину – електронні сигарети і електричні системи для нагрівання тютюну. Однак, їх використання ускладнюється політикою заборон, яку вибирають країни, що орієнтуються на позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Учасники форуму обговорили, чому ця позиція застаріла і які методи дозволять боротися з поширенням захворювань, пов'язаних з курінням.



На думку Джонатана Фелла, керуючого фондами Ash Park Global Consumer Franchise, орієнтованими на довгострокові інвестиції в споживчі товари, включаючи тютюновий сектор: "Дослідження показали користь електронних альтернатив для здоров'я, а також те, що нікотин не є причиною смертей і захворювань, пов'язаних з курінням". Так, згідно зі звітом PHE, пристрої не спалюють тютюн, тому що виділяється при використанні аерозоль або пар на 95% безпечніше сигаретного диму.

У свою чергу, завдяки снюс у Швеції вдалося знизити рівень куріння до 5%, а в Великобританії до 14,7% - після підтримки державою електронних систем. Тому Девід Свенор, голова консультативної ради Центру законодавства, політики і етики в галузі охорони здоров'я при Університеті Оттави, вважає заборону на використання альтернативних продуктів гіршим сценарієм для громадського здоров'я. "Снюс, вейпи і тютюн для нагрівання – це кроки в правильному напрямку, і їх заборона є більший ризик для здоров'я населення, ніж дозвіл на продаж", – вважає експерт.

Але не всі йдуть таким шляхом. За даними ВООЗ, більшість смертей, пов'язаних з курінням, доводиться на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Джозеф Марего, голова організації Campaign For Safer Alternatives, яка виступає за прийняття політики зменшення шкоди від куріння в Африці, вважає, що це відбувається через жорсткий оподаткування бездимних альтернатив.

Такі держави орієнтуються на Рамкову конвенцію із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Експерти переконані, що оскільки документ був складений 20 років тому, його принципи не відповідають сьогоднішнім реаліям. "РКБТ спрацювала, але не вирішила проблему. І якщо оцінювати, як РКБТ захистила людей від впливу сигаретного диму, то ще багато що належить зробити", – вважає Джіні Кемерон, віцепрезидент з міжнародної взаємодії однієї з тютюнових компаній.

Орієнтиром у виборі підходу до регулювання повинні бути положення, що йдуть в ногу з прогресом. Їм стало, наприклад, рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). На території США було дозволено продавати електричну систему для нагрівання тютюну як продукт з модифікованим ризиком. Так державний орган визнав, що бездимна альтернатива менш шкідлива, ніж сигарета.

Чому уряди не змінюють погляди, міркував Дерек Яч, президент Фонду за мир без куріння. Експерт вважає, що політика втратила зв'язок з наукою: "Установи, які засновують думку на дослідженнях і фактах, згодні з тим, що зменшення шкоди може зіграти важливу роль в боротьбі з курінням. Установи, засновані на ідеології, виступають проти продуктів зниженого ризику".

Томас О'Гарман, мексиканський юрист, співзасновник Pro-Vapeo Mexico, також вважає, що наука повинна бути на чільному місці. "Пріоритетом є зміна позиції урядів за допомогою наукових досліджень", – вважає експерт. А недолік знань про них призводить до того, що приймаються некоректні рішення або лікарі не можуть пояснити пацієнтам з нікотиновою залежністю особливості використання альтернативних продуктів. Це підтвердила Наталія Торопова, керівник міжнародного аналітичного центру "Здорові ініціативи": "Головне – зосередитися на інформаційній кампанії, щоб зробити зменшення шкоди елементом боротьби з курінням".

Науково обґрунтоване регулювання продуктів зниженого ризику дозволить курцям отримати доступ до них і позитивно відіб'ється на рівні громадського здоров'я. Однак технологічна революція вимагає ідеологічної підтримки. "ВООЗ та уряди повинні взяти на себе зобов'язання переглянути Рамкові конвенції, щоб побудувати систему регулювання відповідних ризиків. Це вимагає роздумів над визначенням "зменшення шкоди", яке є у визначенні боротьби проти куріння", – підсумував Дерек Яч.