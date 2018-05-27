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Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня

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Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше

1. Що означає зміна риторики Тимошенко 
Ходять плітки про те, що у штабі ЮВТ почали працювати окремі кремлівські технологи, які повернулись із виборів Путіна, відпочили і готові вриватись в бій та заробляти на території України.

2. Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень? 
З початку тижня і без того непроста ситуація на лінії фронту суттєво погіршилася. Кількість обстрілів, судячи з офіційної статистики, поступово зростає, але ж військові вважають одним порушенням режиму тиші коли бойовики гатять з артилерії вісім годин підряд. Інтенсивність боїв суттєво збільшилася, через що й гинуть наші мужні захисники.

3. Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну? 
Новий німецький уряд почав доволі відчутно коригувати зовнішню політику ФРН. Ці коректури стають дедалі виднішими, і тепер, після візиту Ангели Меркель до Сочі, на зустріч з Володимиром Путіним, про них можна говорити цілком впевнено.

4. "Кривава Джина", або кого злякалася Росія? 
В понеділок, 21 травня, до присяги була приведена нова директорка ЦРУ Джина Хаспел.

5. Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем 
25 мая в школах – последний звонок. После чего, с середины лета, в вузах начнется волна вступительных экзаменов, и миллионы выпускников средних школ будут определяться, в какой вуз вступать.

Читайте також: Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Володимир Путін Юлія Тимошенко Публікації Блоги тижня
Джерело: 24 Канал
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