Політика тут не головна, – Клімкін про єдину помісну церкву в Україні

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб в Україні створили єдину помісну Православну церкву. Вона, на думку очільника МЗС, має принести мир у релігійне життя.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Так, питання єдиної помісної церкви, безперечно, викликає неабиякий інтерес політиків, і можна не сумніватися, що вони вестимуть між собою запеклі баталії. Проте я переконаний, що політика тут хоч і важлива, але не головна,

– написав Клімкін.

Глава МЗС вважає, що головними є мільйони вірян, тому думати влада має перш за все про них.

"В України з’явився реальний шанс отримати єдину помісну Православну церкву. Я докладатиму всіх зусиль, щоб цей шанс не змарнувати. Єдина Українська Православна церква – це не про політику. Це про всіх нас, вірних, що віддані Богові. Саме тому це велика національна мета, якої мають прагнути всі українці", – додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви та звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.