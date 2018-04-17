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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Політикам треба підтримати рішення про єдину церкву без зайвого пафосу, – Сироїд

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В Україні можливе створення єдиної помісної церкви. Президент Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні. Глава держави зібрав усіх керівників парламентських фракцій і просить Верховну Раду підтримати це рішення. Проте під час зустрічі не обійшлось і без політичного пафосу.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла Заступник голови ВР України та народний депутат від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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За її словами, шлях до пошуку помісної церкви, яка буде легітимною та буде об'єднувати людей, тривав століттями, фактично, з того часу, як Росія вкрала українську церкву.

"Це рішення навіть не обговорюється, наскільки воно є важливим, наскільки воно є необхідним. Це велика честь, що ми дожили до того, що наше покоління може бути причетним до такого рішення", – розповіла Сироїд.

Проте нардеп запевнила, що таке питання занадто пафосно та показово обговорюють у Верховній Раді.

Був певний сум від цілком зайвого політичного пафосу. Це не світське рішення, і навіть не релігійне. Це рішення, до якого нація йшла століттями, шукаючи свого єднання та ідентичності. Я думаю, це заслуга українців, вони дійшли до цього. А політикам треба дуже смиренно підтримати рішення українців і українських церков. Не роблячи з цього того пафосу, на жаль, свідками якого ми були,
– прокоментувала Заступник Голови ВР.

Також Сироїд зазначила, що на практиці буде сформована нова церква, а не буде приєднано одну до іншої.

"Формування нової церкви означатиме, що патріархи, єпископи будуть самі шукати спосіб, як обирати свого нового настоятеля, і як діяти всередині церковної інституції. Тобто, церква – це незалежна від держави інституція", – додала нардеп.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію.

Теги: Новини України релігія УПЦ МП УПЦ КП Верховна Рада УАПЦ Петро Порошенко Самопоміч Оксана Сироїд
Джерело: 24 Канал
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