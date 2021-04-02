Лев, квиток в космос та церква: політики оприлюднили свої зашкварні декларації

Крайній термін, коли політики подавали свої річні декларації за 2020 рік, було 31 березня. Вони мали "привідкрити завісу" до свого особистого і фінансового життя. Деяке майно виявилось особливо специфічним.

Декларація Авакова

Розпочнемо з того, чиє прізвище лунає все голосніше й частіше – Арсен Аваков. Слід зауважити, що як і минулого року, Аваков задекларував 2 квартири у Харкові. Їх розміри становлять 650 і 70 квадратних метрів.

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Також він володіє квартирою в Чугуєві у 55 квадратів. та земельною ділянкою у Харківській області в 1000 квадратів спільно з дружиною.

Водночас Арсену Борисовичу ще й досі немає де жити у столиці, тому він змушений винаймати номер у готелі "Київ" за бюджетні кошти. Не дуже очевидно з декларації і чим пересувається міністр внутрішніх справ.



Аваков володіє 100% у компанії Avitalia в Італії / Фото "Укрінформ"

Жодного транспорту він не задекларував – ні власного, ні орендованого, ні службового. Ймовірно, Аваков користується громадським.

Любителі книг та вина

Окрім цього Аваков задекларував, як і минулого року, колекцію вин, одна пляшка якої коштує майже 400 тисяч гривень. У порівнянні з попередніми роками вина поменшало, але книг – побільшало.

До любителів книг можна також записати і секретаря РНБО Олексія Данілова. В його бібліотеці близько 20 тисяч примірників друкованої літератури.

Чи похвалився Разумков

У спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на руках 28,5 мільйонів гривень і ще 75 тисяч у доларах. За словами Разумкова, це не новий актив, а те, що він заробив минулого року у Раді.

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Він зазначив, що 25 мільйонів гривень готівки йому повернув той, хто раніше позичив гроші. Поки колеги Разумкова переписують майно на батьків, дітей та дружин, він обрав собі досить непогану статтю доходу – повернули борг.

У декларації Разумкова є те, що записав на дружину, зокрема

2 з 4 автомобілів – TESLA Model S та BMW X5;

140 тисяч доларів готівки;

45 тисяч євро;

970 тисяч гривень.

Кому вдалось заробити найбільше

10 мільйонів гривень – це заробітна плата, яку заробив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у 2020 році. Більше заробляє лише голова Укрзалізниці – 625 тисяч в місяць та очільник "Укрпошти" – 836 тисяч.



Зарплата Резнікова склала 10 мільйонів 436 тисяч гривень / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

У декларації, яку подав у НАЗК міністр охорони здоров'я Максим Степанов є колекція годинників, ювелірні прикраси, картини, автомобілі 2013 та 2016 року, вагомі вклади в банках та 2 шуби.

Найскандальніші декларації

Утім гроші, автомобілі та прикраси – це не єдине чим народні обранці дивували нас цьогоріч. Наприклад, депутат Харківської міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Джавід Саід задекларував цінним рухомим майном – африканського лева.

Вартість тварини депутат, щоправда, не вказав. То й не дивно, бо хіба можна порахувати скільки коштує друг або член родини.

Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий задекларував храм Української Православної церкви в Черкаській області. Розміри храму доволі скромні – 201 квадратний метр.

Водночас він "забув" вказати у декларації 2 з 4 земельних ділянок, на яких зберігається усе його майно.

У жовтні 2020 року Головатий був серед тих суддів, який не підтримав рішення КСУ, щодо знесення е-декларування, назвавши його "юридично необґрунтованим".

Міністр екології Роман Абрамовський вказав у декларації патент на винахід, щоправда отримав він його ще у 2010 році, а от чи з того часу щось винайшов – невідомо.

Потенційний мер-космонавт

Мер Дніпра має у своїй власності гелікоптер вартістю 800 тисяч гривень, легковий автомобіль DeLorean 1981 року випуску, як у фільмі "Назад в майбутнє". Також має колекційні автомобілі і квиток на політ у космос.

Його він придбав ще у 2014 році за майже півтора мільйона гривень. Борис Філатов сподівається туди відправитись, як перший турист з України.

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Кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях настає лише тоді, коли посадовці забули вказати майна на 6 мільйонів гривень. У решті випадків на них чекає обмеження волі.