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      Політики не вирішують екологічні проблеми, але отримують підтримку виборців через них, – Борейко

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      Політики не вирішують екологічні проблеми, але отримують підтримку виборців через них, – Борейко

      У розпал сезону виборів кандидати заманюють виборців обіцянками і використовують різні гарячі теми, в тому числі екологію.

      Як повідомляють політичні експерти, використання екології для маніпулювання електоратом стало світовим трендом, передає "112". Ця тематика обросла рядом проблемних питань: ядерні відходи, видобуток сланцевого газу, вирубка лісів, сміття. Втім, відсоток їх вирішення залишається низьким. Але по деяких питаннях немає навіть конкретних шляхів їх вирішення.

      При цьому, за словами відомого еколога Володимира Борейка політики використовують екологічні проблеми в своїх цілях. Однак вирішувати їх ніхто не збирається.

      Коли депутати місцевих рівнів виходять і дійсно відомо, що у них існує якась серйозна екологічна проблема, вони обіцяють цю проблему вирішити. Але вони не розуміють, що вирішити її неможливо на місцевому рівні. Але завдяки цьому, вони, звичайно, отримують якусь підтримку виборців і стають депутатами,
      – заявив еколог.

      Таким чином, в Україні згідно зі світовим трендом, екологію використовують як спосіб нарощування електорату.

      "Як правило, депутати не мають екологічної освіти, вони не мають досвіду роботи в екологічній сфері. Тому вони навіть не знають, з чого почати. Якщо вони за щось беруться, то беруться невміло, неефективно і непрофесійно", – повідомив Борейко.

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      Теги: Новини політики Екологія
      Джерело: 24 Канал
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