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      Політики вимагають аудит Нацбанку, щоб взяти його під контроль, – експерт

      93 Читать новость на русском
      Національний банк України
      Національний банк України / Фото з відкритих джерел

      Під час передвиборної кампанії в штабі одного з кандидатів пролунала пропозиція після виборів провести аудит Національного банку. Це – спроба реваншу реформи банківського сектора, тому що ключовий елемент цієї реформи – незалежний НБУ.

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як зазначив Фурса, цей перший крок був поданий у прекрасній оболонці з аргументами "якщо вам нема чого боятися, то чому б і ні". "Тим більше, поданий на тлі загального негативного ставлення суспільства до Національного Банку. Товариства, яке звинувачує НБУ в падінні гривні 2014-2015 роках і очищенню банківської системи", – відповів аналітик.

      І цей негатив намагаються використовувати, щоб взяти Нацбанк під контроль. Забуваючи розповісти суспільству, що саме контроль політиків над НБУ і привів нас усіх до такого різкого падіння курсу і необхідність очищення банківської системи,
      – заявив Фурса.

      До того ж, експерт запевнив, що аудит – це порушення закону про Нацбанк. 

      "Політичний аудит, який потрібен політикам, щоб впливати на кадрові призначення, має зовсім іншу природу і порушує закон. Це не означає, що Нацбанк не підконтрольний суспільству і його керівництво може творити все, що завгодно. Ні, в законі є перелік причин, за якими главу НБУ можна звільнити", – сказав Фурса.

      За його словами, аудит – це спроба взяти НБУ під контроль тими, хто цей аудит буде проводити, бо це будуть не незалежні іноземні експерти. 

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      Фурса заявив, що українські політики дуже не люблять незалежний Центральний Банк. "І напевно на треба нагадувати, що станеться з економікою України в той момент, коли ми втратимо підтримки МВФ? Девальвація, інфляція стане першим сигналом, що щось пішло не так. І те зростання, скромне зростання в 3%, яке ми бачимо зараз, здасться манною небесною", – додав він.

      Повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" з Сергієм Фурсою від 23 квітня 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги НБУ
      Джерело: 24 канал
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