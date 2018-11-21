Політики, які прийшли з Майдану, розповіли про свої здобутки

Центр демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва опитав 80 експертів щодо наслідків подій на Майдані. До цілей, які вже були досягнуті, відносять курс на євроінтеграцію, асоціацію з ЄС і безвіз, а також повалення тодішнього режиму.

Серед того, що не вдалося – це відсутність системної боротьби з корупцією, провал у питанні деолігархізації влади, ну і звісно «перезавантаження» системи влади, яке так і не відбулося.

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Проте ж в органах влади, зокрема і в парламенті з'явилися нові обличчя, які ніколи до того не були у політиці. Депутатка Світлана Заліщук від "БПП", яка прийшла у Раду після Євромайдану, сказала, що їхнім здобутком є НАБУ.

Ми створили НАБУ, яке почало розслідувати, наприклад, Мартиненка чи Насірова. Цього ніколи не було за всю історію України,

– заявила Заліщук.

Сергій Лещенко ж наголосив, що останніми роками є відкат.

Завоювання першого року – це прийняття законів, а потім замість того, що втілювати їх у життя, почали шукати спосіб, як їх не виконувати,

– додав Лещенко.

Володимир Парасюк вважає, що Євромайдан започаткував процес "громадянського суспільства".

Велика кількість людей почала ввжати, що Україна – це я. Ні Порошенко, на Яценюк, ні Гройсман, а я, – це найбільше надбання,

– наголосв народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.