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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Політики, які прийшли з Майдану, розповіли про свої здобутки

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      Центр демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва опитав 80 експертів щодо наслідків подій на Майдані. До цілей, які вже були досягнуті, відносять курс на євроінтеграцію, асоціацію з ЄС і безвіз, а також повалення тодішнього режиму.

      Серед того, що не вдалося – це відсутність системної боротьби з корупцією, провал у питанні деолігархізації влади, ну і звісно «перезавантаження» системи влади, яке так і не відбулося.

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      Проте ж в органах влади, зокрема і в парламенті з'явилися нові обличчя, які ніколи до того не були у політиці. Депутатка Світлана Заліщук від "БПП", яка прийшла у Раду після Євромайдану, сказала, що їхнім здобутком є НАБУ.

      Ми створили НАБУ, яке почало розслідувати, наприклад, Мартиненка чи Насірова. Цього ніколи не було за всю історію України,
      – заявила Заліщук.

      Сергій Лещенко ж наголосив, що останніми роками є відкат.

      Завоювання першого року – це прийняття законів, а потім замість того, що втілювати їх у життя, почали шукати спосіб, як їх не виконувати,
      – додав Лещенко.

      Володимир Парасюк вважає, що Євромайдан започаткував процес "громадянського суспільства".

      Велика кількість людей почала ввжати, що Україна – це я. Ні Порошенко, на Яценюк, ні Гройсман, а я, – це найбільше надбання,
      – наголосв народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

      Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

      Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва Верховна Рада НАБУ Євроінтеграція Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
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