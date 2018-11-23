Політолог назвав причину, через яку Зеленський може перемогти будь-якого опонента в другому турі

Фесенко підкреслив, що у Зеленського немає високого антирейтингу

Головною перевагою Володимира Зеленського, яка дає йому шанс перемогти у другому турі виборів глави держави, є відсутність високого антирейтингу. Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи результати останнього всеукраїнського опитування, який провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс".

Згідно з ним, Зеленський у другому турі виграє у всіх кандидатів, навіть у Тимошенко, якій раніше поступався.

"Зеленський є конкурентоспроможним. Я б обережно сказав, що він може перемогти і Тимошенко, і будь-якого іншого кандидата у другому турі тому, що у нього менший антирейтинг. Це головна перевага Зеленського над вже звичними для нас політичними лідерами. І Юлії Володимирівні, і іншим політикам слід серйозно сприймати Володимира Зеленського – як одного з головних фаворитів", – сказав Фесенко.

Експерт зазначив, що потенційний кандидат Зеленський стане незручним конкурентом для більшості політиків на президентських виборах. У командах провідних політичних лідерів поки не знають, як змагатися з ним.

"Це головний біль і проблема, рецепти вирішення якої вони не знайшли для себе, хоча будуть шукати. Дійсно, як боротися з Зеленським, який не є класичним політиком, проти якого не можна застосувати політичний компромат або політичні звинувачення?", – підкреслив Фесенко.