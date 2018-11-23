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      Політолог назвав причину, через яку Зеленський може перемогти будь-якого опонента в другому турі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Фесенко підкреслив, що у Зеленського немає високого антирейтингу

      Головною перевагою Володимира Зеленського, яка дає йому шанс перемогти у другому турі виборів глави держави, є відсутність високого антирейтингу. Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи результати останнього всеукраїнського опитування, який провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс".

      Згідно з ним, Зеленський у другому турі виграє у всіх кандидатів, навіть у Тимошенко, якій раніше поступався.

      "Зеленський є конкурентоспроможним. Я б обережно сказав, що він може перемогти і Тимошенко, і будь-якого іншого кандидата у другому турі тому, що у нього менший антирейтинг. Це головна перевага Зеленського над вже звичними для нас політичними лідерами. І Юлії Володимирівні, і іншим політикам слід серйозно сприймати Володимира Зеленського – як одного з головних фаворитів", – сказав Фесенко.

      Експерт зазначив, що потенційний кандидат Зеленський стане незручним конкурентом для більшості політиків на президентських виборах. У командах провідних політичних лідерів поки не знають, як змагатися з ним.

      "Це головний біль і проблема, рецепти вирішення якої вони не знайшли для себе, хоча будуть шукати. Дійсно, як боротися з Зеленським, який не є класичним політиком, проти якого не можна застосувати політичний компромат або політичні звинувачення?", – підкреслив Фесенко.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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