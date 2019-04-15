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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Політолог пояснив, чому буде низька явка виборців у другому турі

      Актуальне інтерв'ю 439 Читать новость на русском

      Про те, чому Зеленський не стане "іншим" політиком, міжнародні переговори за участю Зеленського, екстрадицію Крючкова та явку на другому турі виборах – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

      Явка виборців

      Явка у другому турі виборів буде менша, тому що багато прихильників інших кандидатів розчарувалися. Вони не бачать, за кого голосувати і не прийдуть на дільниці. Це своїми дослідженнями показали соціологи.

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      "Інший" Зеленський

      – Феномен кампанії Володимира Зеленського в тому, що він себе позиціонує принципово іншим, і що навколо нього нові обличчя. Але, судячи з того, які навколо нього люди, якими він методами діє і як він вже порушує закон – це ставить під сумнів його "інакшість". Бо він діє точно такими ж методами. І це означає, що імовірне велике розчарування буде в людей, які за нього зараз голосують, сподіваючись, що він буде міняти систему.

      Зеленський і міжнародні переговори

      – Елементарно – потрібно знати іноземну мову. У відео з його штабу, у день виборів, ми побачили, як він спілкувався з журналістами недосконалою англійською мовою. Це погано, бо означає, що на індивідуальних переговорах не зможе захищати інтереси країни. Він ж не піде з радниками на індивідуальні переговори.

      Екстрадиція Крючкова

      – Скоріше за все, не раніше середи ухвалять якесь рішення щодо бізнесмена Дмитра Крючкова. На жаль, Кримінальний Кодекс України дозволяє маніпулювати правом на захист. Якщо Крючков щось і скаже, то на цьому можна буде зіграти вже перед парламентськими виборами

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      – Найголовніше те, що люди, які причетні до корупції і сховалися за кордоном, повинні розуміти, що їх знайдуть. І немає різниці, яке в них оточення. Всі повинні розуміти, що в Україні запрацює принцип невідворотності покарань.

      Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% українців. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

      вибори зеенський порошенко
      Результати першого туру виборів

      blog_ava
      ЗЕкоманда погодилася на дебати з Порошенком в ефірі телеканалу ICTV, але за однієї умови
      сьогодні
      8097
      Теги: Володимир Зеленський Корупція Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 НАБУ
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