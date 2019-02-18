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      Політолог пояснив, чому українці йдуть на проплачені мітинги та як з ними боротися

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      Останніми днями в Україні відбулися одразу декілька гучних мітингів. Один з них був проти проплачених мітингів, інші – за вигаданого кандидата або ж в підтримку одного з найбільших маніяків 20 століття. Всі вони були проплаченими. Журналісти 24 каналу з'ясували, чому українці за 150 гривень готові підтримати будь-кого і як зупинити засилля мітингів за гроші.

      У Києві декілька десятків людей дві години простояли з плакатами "Ми проти проплачених мітингів". Проте вийти на акцію проти нечесного заробітку їх змусили не особисті переконання, а ці ж таки гроші. 

      Читайте також: Замкнене коло: у Києві люди за гроші прийшли мітингувати проти проплачених мітингів

      Мітинг набув розголосу в соцмережах через те, що горе-активісти, які вийшли з табличками "Не беру гроші", зрештою так і не отримали обіцяні 150 гривень. На камери мітингарі переконували, що їм не потрібні гроші й вони хочуть жити у чесній країні. 

      Тим часом в Одесі пранкери розіграли любителів легких грошей. Відтак за тисячу гривень вони скандували ім'я вигаданого кандидата в президенти. Звичайно, українці не могли нічого розповісти про нього, тому вигадували якості на ходу. 

      У Харкові журналісти вирішили провести експеримент. Вони назвали кандидатом у президенти серійного вбивцю, який забрав життя понад півсотні жертв. Відтак понад сотня людей за гроші підтримали маніяка, навіть не перевіривши його псевдо політичну програму чи інформацію про нього.

      Мітинг у Харкові
      Мітинг у Харкові

      Проте політолог схвально ставиться до акцій, де ошукують професійних мітингарів. Він наголосив, що дискредитація платних мітингів – це прекрасно. Адже ступивши декілька разів на ті ж самі граблі, любителі легких грошей перестануть ходити на мітинги, бо боятимуться, що їм знову не заплатять. І наразі це є найефективнішим способом боротьби з любителями легкої наживи.

      Проплачені мітинги – це ціла бізнес-система з ієрархією, яка активно почала розвиватися ще за часів Януковича. А через неосвіченість і бідність населення вони гарно прижилася в Україні. Проте політолог припустив, що вже через три роки це явище може зникнути. І навіть не через вищий рівень життя, а через ту саму дискредитацію, яка вже активно почалася.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Гроші Новини Одеси Новини Харкова Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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