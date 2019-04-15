Політолог пояснив, чому Зеленський не зможе захищати інтереси України

Володимир Зеленський – прекрасний, талановитий шоумен та комік. Це його амплуа. Проте на певному етапі минулого року воно змінилося.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Віктор Таран.

На його думку, олігарх Ігор Коломойський зробив йому пропозицію, від якої Зеленський не зміг відмовитися. Після цього помінялося його амплуа.

Читайте також: Зеленський своїми діями показує, що він ніякий не "інший", – політолог

Громадяни повинні пам’ятати, що не вийде віджартовуватися 5 років від МВФ, зовнішніх викликів, внутрішніх опозицій чи олігархів. Прийдеться вирішувати конкретні проблеми. Тут є питання розуміння, реальної команди, стратегічного бачення.

Елементарно – потрібно знати іноземну мову. У відео з його штабу, у день виборів, ми побачили, як він спілкувався з журналістами недосконалою англійською мовою. Це погано, бо означає, що на індивідуальних переговорах не зможе захищати інтереси країни. Він ж не піде з радниками на індивідуальні переговори,

– заявив Віктор Таран.

"Коли була атака на Дебальцеве, то майже добу тривали переговори чотирьох лідерів – Меркель, Макрон, Путін та Порошенко. Я не впевнений, що Зеленський добу зможе сидіти на одному місці, переконувати та вільно спілкуватися іноземною мовою. Путін прекрасно говорить англійською та німецькою. А Зеленський буде без радників. Треба буде один на один", – підсумував політолог.

Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% українців. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.



Результати першого туру